5 مشروبات تذيب الدهون يمكن تناولها في الصباح

ويمكن أن يقوم الشخص بتجربة أي من الخيارات التالية، التي وردت في تقرير نشرته صحيفة Times of India، بغية الوصول إلى المشروب المناسب بشكل أفضل، لكن يجب تذكر أن يتم تناول مشروبات إذابة الدهون في إطار نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحصول على أفضل النتائج.



وإليكم فيما يلي قائمة بالمشروبات الخمسة ذات المفعول السحري في إذابة الدهون.

1. منقوع الحلبة

تعتبر بذور الحلبة مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية وقد تم استخدامها لعدة قرون في الطب التقليدي لفوائدها الصحية المختلفة. إن نقع بذور الحلبة طوال الليل وتناول الماء في الصباح يمكن أن يساعد في جهود فقدان الوزن.

وتحتوي الحلبة على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز الشعور بالامتلاء، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية بشكل عام. كما يُعتقد أن بذور الحلبة تحفز عملية التمثيل الغذائي، مما يجعلها إضافة ممتازة إلى الروتين الصباحي لفقدان الدهون.

2. الشاي الأخضر

تقول دكتورة أرشانا باترا، اختصاصية التغذية وطبيبة متخصصة في مرض السكري: "يشتهر الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة، بما يشمل قدرته على تعزيز فقدان الوزن.. إن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين، ويعزز عملية التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون.

وأضافت باترا أن تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح يوفر دفعة لطيفة من الكافيين من دون التوتر، مما يجعله بديلاً مثاليًا للقهوة. ويمكن لمزيج الكافيين ومضادات الأكسدة المتوافر في الشاي الأخضر أن يُحسن التركيز، مما يهيئ الشخص ليوم مثمر.

3. شاي الزنجبيل والكركم

إن الزنجبيل والكركم هما نوعان من التوابل القوية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات وتأثيراتها المعززة لعملية التمثيل الغذائي. إن الجمع بينهما في الشاي الدافئ يمنح متعة المشروب اللذيذ، بالإضافة إلى توفير جرعة قوية من مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيًا. يساعد الزنجبيل على الهضم ويقلل الانتفاخ، بينما يعزز الكركم عملية التمثيل الغذائي للدهون ويدعم صحة الكبد.

4. خل التفاح

اكتسب خل التفاح شعبية بسبب قدرته على المساعدة في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم. يساعد خل التفاح الغني بحمض الأسيتيك على تنظيم مستويات السكر في الدم وقمع الشهية، مما يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية. إن خلط ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع الماء وملعقة من عسل النحل يؤدي إلى الاستمتاع بنشاط وحيوية وانتعاش. يمكن تناول المشروب في الصباح لبدء عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون طوال اليوم.

5. مشروب البروتين

يمكن أن يكون العصير المليء بالبروتين خيارًا مرضيًا ومغذيًا للإفطار ويعزز أيضًا فقدان الدهون. يمكن مزج المكونات معًا مثل السبانخ والتوت ومسحوق البروتين وحليب اللوز وملعقة كبيرة من بذور الكتان أو بذور الشيا للحصول على مشروب منشط ومعزز لعملية التمثيل الغذائي.

ويساعد البروتين على الشعور بالشبع والرضا، بينما تساعد الألياف الموجودة في الفواكه والبذور على الهضم وتدعم التحكم الصحي في الوزن.