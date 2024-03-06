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ما أسباب الشعور بوخز في اليد؟

3/6/2024 2:41:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الرابطة المهنية لأطباء الأعصاب ‫بألمانيا، إن الشعور بوخز في اليد له أسباب عدة، أبرزها اعتلال الأعصاب؛ ‫أي تلف أعصاب اليد نتيجة مرض مزمن، مثل داء السكري.
‫وأضافت الرابطة أن الشعور بوخز في اليد قد يرجع أيضا إلى انضغاط عصب ‫اليد بشكل دائم في قناة ضيقة في الرسغ، في ما تعرف بـ"متلازمة النفق ‫الرسغي"، بالإضافة إلى التحميل الخاطئ أو الإجهاد المفرط على الذراع، ‫في ما تعرف "بمتلازمة الإصابة الناجمة عن الإجهاد المتكرر"، علما أن كلتا ‫المتلازمتين تحدث، على سبيل المثال، بسبب استخدام فأرة الحاسوب لمدة ‫طويلة.
‫وعلى أي حال، تنبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الشعور بوخز في اليد، لا سيما إذا كان الوخز يحدث في كلتا اليدين ‫والقدمين. كما تنبغي استشارة الطبيب إذا كان الوخز مصحوبا بأعراض أخرى، مثل التنميل، ‫والألم الحارق، والقيود الحركية، واضطرابات التوازن، واضطرابات الإحساس ‫بالسخونة والبرودة.-(الجزيرة نت)

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