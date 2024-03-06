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لتجنب الإصابة بالسكري 2 الزبادي حل سحري

3/6/2024 2:41:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- لسنوات طويلة، انتشر الجدل حول تأثير تناول الزبادي على معدل السكر بالدم وما إذا كان يقلل خطر الإصابة بالسكري، وجاء الرد الحاسم من هيئة الغذاء والدواء الأميركية.
وقالت الهيئة إن تناول الزبادي بانتظام قد يقلل بالفعل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مؤكدة أنه يمكن لصانعي الأغذية الإعلان عن هذا الأمر عند التسويق لمنتجاتهم، دون اعتراض منها.
وجاء القرار رداً على التماس قدمته شركة "دانون" عملاق الأغذية التي تنتمي إليها علامات تجارية كبرى؛ بما في ذلك دانون، وأكتيفيا، ووالابي أورغانيك، وسيلك، في العام 2018.
وسعت الشركة للحصول على اعتراف هيئة الغذاء والدواء الأميركية بأنها لن تعترض إذا قامت "دانون" بتسويق الزبادي على أنه قادر على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وأكدت الهيئة أنها لن تعارض هذا الادعاء، لكن مع الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات، موضحة أنه "يجب إخبار المستهلكين أن تناول كوبين من الزبادي، ثلاث مرات أسبوعياً، هو الحد الأدنى لتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني".
وسرد التماس "دانون" العناصر الغذائية الموجودة في الزبادي من بروتينات وفيتامينات، بالإضافة إلى انخفاض الصوديوم به، هذا إلى جانب الدراسات التي تدعم العلاقة بين استهلاك الزبادي بانتظام، وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري والحالات المرتبطة به.
وتختلف مستويات السكر والدهون في الزبادي بشكل كبير. وتقول المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه على الرغم من أن الزبادي قليل الدسم أو غير المحلى منخفض السعرات الحرارية ومصدر صحي للبروتين وفيتامين "D" والكالسيوم، فإن الزبادي المنكّه غالباً ما يحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة، ويجب أن يكون استهلاكه محدوداً.
وأثبتت الأبحاث، منذ فترة طويلة، وجود صلة بين الاستهلاك العالي للسكريات المضافة، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
ووجد عدد من الدراسات؛ أبرزها دراسة أجريت العام 2022، أن تناول منتجات الألبان المخمرة، وخصوصاً الزبادي، قد يوفر الحماية ضد تطور هذا النوع من السكري.
ويعد الزبادي أيضاً جزءاً من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، إلى جانب المواد الغذائية الأساسية الأخرى؛ مثل المنتجات الطازجة، والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، والأسماك. ووجدت دراسة أجريت العام 2020 أن الالتزام بهذا النظام الغذائي يقلل بشكل كبير خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. ومع ذلك لم تجد دراسة أجريت العام 2016 أي صلة بين استهلاك منتجات الألبان والمرض.-(العربية نت)

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