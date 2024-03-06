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إياد نصار يتخلى عن مبادئه ويتخذ قرارا يغير حياته في صلة رحم

3/6/2024 2:41:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شعوره بالذنب بعد تسببه بحادث مؤلم لزوجته، يدفعه إلى مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، دراما اجتماعية جريئة ومختلفة يطرحها مسلسل "صلة رحم" في رمضان.
تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع، عندما يبدأ طبيب التخدير "حسام" عقب تعرض زوجته لحادث مؤلم، بخطوات خارج إطار القانون لاستئجار رحم سيدة من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل، مما يورطه في الكثير من المشاكل والأزمات المعقدة، ويناقش "صلة رحم" عملية استئجار الرحم من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية، الطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر وهي مرحلة الحمل والولادة.
إياد نصار.. القرارات الصغيرة قد تغير مجرى الحياة
من جانبه، يقول إياد نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ إن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغير حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة ولكن تبعاته صعبة"، ويشير نصار إلى أن بناء فكرة العمل تمت على قرار الشخصية، على الرغم من أنها تتخذه بدوافع نبيلة وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة.
ويضيف "أن "حسام" مهموم بفكرة تكوين أسرة مع المرأة التي يحبها حتى لو بدت بعض الأمور مستحيلة. لذلك، يقرر أن يستأجر رحم امرأة أخرى ببويضات زوجته المجمدة، لأنه يحب زوجته ويريد أن يرزق منها بطفل، لذلك لا يمكن اعتبار المرأة التي يتم استئجار رحمها زوجة ثانية له".
ويتحدث عن صفات الشخصية، ويقول "لدى "حسام" مأساته ما قبل زواجه الثاني، فهو فقد طفليه الأول والثاني، فأصبح أكثر إصراراً على الإنجاب". وقال إن مهنة حسام طبيب تخدير، لأنه قادر على تخيل الألم، ووجوده في المستشفى سيساعدنا في رحلة بحثه واستعانته بأشخاص يقدمون له المساعدة. وأوضح أن شخصية "حسام" تتحلى بالمبادئ، ولكن عندما اصطدم بالواقع تغيرت مبادئه، وهذا أمر إنساني يحصل عند الكثيرين، مضيفاً "المسلسل ممتع وأحداثه مشوقة، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر فقط، بدءاً من الحمل وصولاً إلى الولادة وما تمر به الشخصيات في هذه المرحلة".
يسرا اللوزي.. لا أتوقع أن يتقبل المشاهدون الفكرة بسهولة
لا تنكر يسرا اللوزي بأن أول ما تبحث عنه في أي مشروع جديد إلى جانب النص هو طاقم العمل الذي ستتعاون معه، وتقول "تعاونت في عدة أعمال مع شركة الصبّاح، وما إن تم عرض النص علي حتى وافقت مباشرة. كما أنني كنت متحمسة للعمل مع المخرج تامر نادي، وكل فريق العمل إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، بعدما أصبحت أكثر نضجاً أدركت بأن طاقم العمل يؤثر كثيراً في النتيجة النهائية للمشروع".
تتابع "يطرح "صلة رحم" موضوعاً شائكاً، ويحتاج لمساحة كبيرة ووقت طويل لنصل إلى إجابة واضحة إن كان ما يناقشه المسلسل مقبولاً أو غير مقبول، حلالاً أو حراماً. لا يُصور العمل أي شخص بشكل مثالي، كل الشخصيات تُخطئ لأن الإنسان ليس معصوماً من الخطأ، وهناك أبعاد مختلفة وعمق عند الشخصيات".
وعن دورها، تقول "ليلى طبيبة نفسية، وهي شخصية ملائكية إلى حد ما، لكنها تجد نفسها في موقف صعب يغير حياتها ويهز الثوابت التي تؤمن بها. تحاول ليلى أن تنجب، وتواجه صعوبات وحقنا مجهريا، وهذه المرة هي فرصتها الأخيرة لتكون أماً"، وتضيف "لا أتوقع أن يتقبل المشاهدون الفكرة بسهولة، لأن القصة جديدة والموضوع شائك، وسيفتح الباب أمام نقاشات وتساؤلات و"صلة رحم" لا يقدم إجابة أو حلا، حتى خلال المسلسل سنرى المشاكل والصعوبات التي تواجه الشخص الذي اتخذ هذا القرار والأبعاد المختلفة للموضوع، وسنترك المجال للمشاهدين لكي يناقشوا الفكرة".
المخرج تامر نادي.. الأعمال التي تدور في 15 حلقة تحتاج لتكثيف درامي
يقول المخرج تامر نادي "نتناول أحداث العمل من أربعة جوانب؛ الجانب القانوني، الطبي، الديني وأيضاً الإنساني.. فالمشاهد سيرى المعالجة القانونية لهذه الحالة، بالإضافة إلى الجانب الديني في هذا الأمر، فالعمل كأنه وثائقي في إطار درامي لشخص يعيش هذا الواقع ونطرح القضية بشكل سهل وبسيط ومباشر لا ينحاز إلى جانب على حساب الآخر، بل يوضح الجوانب كافة"، ويلفت إلى أن أهم ما يركز عليه عندما يختار ممثلين للعمل معه هو شخصية الممثل خلف الكاميرا، لأن ذلك سيمنحه طاقة إيجابية تساعده في العمل على الشخصية مع الممثل.
مسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعة، وآخرين... ومن تأليف هشام عبية، وإخراج تامر نادي. يعرض "صلة رحم" في رمضان على "شاهد" و"MBC مصر".

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