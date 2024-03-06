التشكيلي قدومي: في لوحاتي أنقل صدق الإحساس والوجدان

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

يبدع الفنان التشكيلي الأردني محمد القدومي بالوصول لخفايا اللون في تشكيلاته الفنية، إضافة إلى المهارة والإتقان في باقي عناصر اللوحة، لتحمل جل أعماله الروعة في العنوان لما تترجمته من صدق الإحساس والوجدان؛ إضافة إلى الأفكار الجادة والنوعية الحافلة بالتساؤلات التي تكشف أبعادا ومستويات عديدة من التفكير الإبداعي لدى الفنان والمتلقي في الوقت ذاته.

يستقي القدومي أعماله الفنية وهي ليست وليدة اللحظة، وإنما عمل مستمر يدور في المرسم خلال رحلته في البحث والتنقيب على مستجد بصري يضيف به لغة تشكيلية، ويوسع به مجاله التعبيري، فالمنتج الفني يستند إلى شمولية المدارس التشكيلية، مبتعداً عن أنماط التكرار وعدم الانحسار في اللغة التشكيلية.

ويشير إلى أن المدارس التشكيلية هي وسائل الفنان المتعددة التي من خلالها ينقل أفكاره، كما أن المدارس ليست غاية في حد ذاتها، إنما هي أداة إجادتها تخدم الفنان في إيصال فكرة وتصوراته عن المعاني.

ويدخل القدومي في حالة من التعمق في عالمه التشكيلي الإبداعي الذي أفنى له جل عمره معتكفاً في خباياه للبحث والتحري في تقديم صورة تشكيلية تبهر ناظرها وتجعله في دوران ذهني، ليحلل ويفكك ما ترنو إليه اللوحة من أسرار وألغاز، فكل لون له اكتشاف خاص يصمم ويشكل بانسيابية ملائمة للفكرة التي تنبثق عنه معالم الحالة التصويرية على خلاف الأخرى.

ويسمح التكوين الأكاديمي للقدومي، بتوظيف العديد من المراجع البصرية من خلال تقديم أعمال تصويرية معاصرة تجمع بين التشخيص الحر والسريالية والرمزية والانطباعية الواقعية، رغم ميوله إلى الانطباعية، معتمداً بذلك على تقديم مبادئ تركيبية في قواعد الصورة تجعل ثمة تناقض بصري، وهو شكل من أشكال النقد الواعي الممزوج بالإحساس الفطري.

ويحمل القدومي شعاراً مغزاه "الفنان هو الذي يصنع نفسه"، مشيراً إلى أنه يكرس جل جهده في خدمة الفن واصفاً إياه بعالمه الجميل، الذي يسعى من خلاله إلى إيصال رسالته للجمهور المتذوق للفن التشكيلي، لأن الفنان بحسبه، متأملاً بالوجود وخباياه وأسراره، كما أن شخصية الفنان تتمتع بمزيج من الإبداع والاتزان والعبقرية في صياغة الأسلوب والترجمة من خلال الإفصاح عن مكنونات ومشاعر وتركيبة من بناءات عقلية تصل إلى بناء للوحة.

ويقول القدومي الذي صمم مجموعة كبيرة من الطوابع الأردنية المعتمدة وتفوق 160 طابعا: "إن الفن يحيا بداخلي وأمارسه بشغف، لا أستطيع القول إن لي طقوساً خاصة، لأنه مسيطر علي، فلست أنا الذي أذهب إليه، وأحضر نفسي له، بل هو شيء مسيطر علي يكفي أن أستيقظ حتى تجدني مع قهوة الصباح، أخربش حتى أحول هذه الخربشات إلى فكرة أطبقها على اللوحة بأسلوب انطباعي؛ لأنني أميل إليه كثيراً رغم أنني أرسم بجميع فنون المدارس التشكيلية".

وأقام القدومي ( 17) معرضا شخصيا، وشارك في معارض مع رابطة الفنانين وجمعيات الفن التشكيلي داخل الأردن وخارجه والمهرجانات أهمها مهرجان جرش، له ملتقيات كثيرة على مستوى الوطن.

ويضيف القدمي في سياق حديثه لـ"الغد": "كي تصل رسالة الفنان وتقرأ بشكل صحيح، على الجمهور أن يدرك ماهية الثقافة البصرية، ليستطيع أن يدخل في عمق اللوحة المرتسمة، ويزيح فجوة بعد المسافة بين الفنان والجمهور، مشيراً إلى أن الفنان وحده يشعر بتعقيدات الحياة الملموسة، فيسعى إلى الهروب منها لأن روحه تأبى الانصياع إلى التكرار والروتين".

ويؤكد صاحب المسيرة الطويلة في عالم الفن التشكيلي والتي تتعدى أربعة عقود، بأنه لا يستطيع وضع الجمهور في قوالب جاهزة معينة، لكن يستطيع بحكم التجربة تخمين ردات فعل وآراء الجمهور حيال أمر ما والتخمين في مجمله لا يصيب دوما، لأن اللوحة التشكيلية بشكلها المتعارف عليه غير سهلة الفهم وبحاجة إلى مجهود فردي كبير لفهمها، ويمتنع عامة الناس عادة عن محاولة فهمها والدخول في عوالمها بلهفة.

ويرى القدومي عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين وعضو في جمعيات الفن التشكيلي، أن كل ما ينتجه الفنان حق مكتسب فكرياً يغني مداركنا ومفاهيمنا الواعية منها واللاواعية، مشيراً إلى أن الفنان الحقيقي هو الذي يجيد التعبير عن الإنسانية في كل مكان، وأن اللغة التشكيلية هي لغة عالمية تقرأها كل اللغات. خصوصاً في ظل وجود الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة التي جعلت العالم قرية صغيرة.

ويستهوي القدومي وهو خريج فنون تخصص التصوير الزيتي والمائي والحاصل على جوائز عدة، أهمها كأس مهرجان الشرق الأوسط للتصميم، تصوير حياة الإنسان بكل جوانبها وكيفية جعل كل ملمح فيه يحكي حكاية عنه ويفصح أيضًا عما بداخله ويجسد حتى مشاعره تجاه هذه الحياة، حتى وإن تطابقت الملامح، والعبرة ليست بالخامة المستخدمة أو تقنية الرسم، العبرة تكون في إظهار الشخصية على سطح اللوحة والتي تمنح المتلقي مفتاح قراءة أبعاد هذه الشخصية.

ويتحدث القدومي الذي درس مادة الفنون في جمعيات عدة. وهو مدرس للفنون والعلاج باللون لأصحاب الفئات الخاصة، عن لوحة "حلم كوني" التي استنبطت من الخيال وتحتوي على مدارس عدة منها: (الرمزية والتعبيرية والسريالية) وفي بعض الزوايا فيها التجريد الهادف الذي هو هرم المدارس التشكيلية، مشيراً إلى أن الفنان بمقدوره توظيف كل أدواته الإبداعية، لتقديم ما هو جميل ونقي من أعمال، معرجاً إلى أن الأعمال التجريدية الهادفة تعطي دلالة واضحة على قدرة الفنان على الغوص في أعماق البحر ومع المرجان.







