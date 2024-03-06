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الدورة البرامجية الرمضانية لـالإذاعة والتلفزيون.. باقة منوعة وإنتاجات ضخمة

3/6/2024 2:41:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معتصم الرقاد أعلن مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد عن الدورة البرامجية للمؤسسة في شهر رمضان المبارك 2024.
وقال البواريد خلال مؤتمر صحفي عقد في المؤسسة أمس: "إن الإعداد للدورة البرامجية الرمضانية، التلفزيونية والإذاعية، استمر أشهر عدة، وبذلت جهود كبيرة لتقديم دورة برامجية مميزة تراعي خصوصية الشهر الفضيل".
واشتملت الدورة البرامجية التلفزيونية على باقة منوعة من البرامج الدينية والأسرية وبرامج المسابقات والدرما المحلية والعربية، كما اشتملت على أضخم إنتاج درامي أردني العام الحالي، مسلسل بعنوان "الدوار العاشر".
وقال البواريد: "إن باقة البرامج التلفزيونية الدينية جاءت العام الحالي، منوعة ومنها البرامج اليومية، برنامج "اسألوا أهل الذكر"، برنامج "المسابقة الهاشمية للقرآن الكريم"، برنامج" قيم"، برنامج في رحاب الكلمة "كلمات في القرآن الكريم، والبرنامج الأسبوعي "المجالس العلمية الهاشمية"، إضافة إلى فترة الغروب اليومية ونقل جزء من صلاة التراويح يومياً".
وحول الدراما التلفزيونية، قال البواريد: "إن الدورة البرامجية تتضمن مسلسل "الدوار العاشر" وهو أضخم إنتاج درامي أردني العام الحالي من إنتاج مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، والمسلسل الأردني البدوي" حرائر البادية" والمسلسل الاجتماعي العربي "إمبراطورية م"، المسلسل الكوميدي الاجتماعي "تريند زعل وخضرا"، وسيتم في النصف الثاني من شهر رمضان بث مسلسل "على باب الدكان".
كما تتضمن الدورة البرامجية التلفزيونية، باقة من البرامج المنوعة وبرامج المسابقات، ومنها برنامج "رمضان معنا أحلى" أكبر برنامج مسابقات وجوائز في الأردن، وبرنامج "ليالي رمضان"، وبرنامج "أولئك آبائي" وهو أول برنامج بتقنية الذكاء الاصطناعي ويحكي تاريخ شخصيات نسبت عبر التاريخ للأردن أو مناطق أردنية، برنامج "المطبخ"، والبرنامج الصحي "صحتك أهم".
وتشمل الدورة البرامجية التلفزيونية أيضا، البرنامج اليومي "من القدس" لإبراز معالم المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة ومعالم المدينة المقدسة.
وحول الدورة البرامجية التي ستقدم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، "البرنامج العام" من خلال موجاتها العاملة، قال البواريد: "إن الدورة الخاصة تتضمن برامج دينية واجتماعية وصحية وثقافية وبرامج مسابقات، منها برنامج "مشاهير القراء"، برنامج "قناديل الأخبار"، برنامج "الإسلام والسعادة"، برنامج "حياتنا في سيرة"، برنامج "ادفع بالتي هي أحسن"، برنامج "مقامات رمضانية"، برنامج" أذن خير"، برنامج "تاء التأنيث"، برنامج "فكر وحضارة"، برنامج "صحتك بالدنيا في رمضان"، برنامج "رمضانك بحرفين".
كما تتضمن الدورة البرامجية مسلسل "يوميات أبو كريم في الشهر الكريم"، إضافة الى فترة الغروب وبرنامج "ليالي رمضان".
وستقدم إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك عدداً من البرامج الخاصة بهذا الشهر الفضيل، منها: تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ الشعراوي، وتفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وبرنامج فتاوى على الهواء، وبرنامج دين ودنيا، وبرنامج حدث في رمضان، وبرنامج ورتل القرآن ترتيلاً، وبرنامج وحي الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
كما ستقوم إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك بنقل فعاليات وأنشطة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومنها: المجالس العلمية الهاشمية، وفترة الغروب، وصلاة العشاء والتراويح، وفترة السحور من مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، إضافة إلى الدروس الدينية اليومية التي تنعقد في رحاب المسجد الحسيني الكبير بعد صلاتي الظهر والعصر خلال شهر رمضان المبارك.
وستقدم إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك لمستمعيها عدداً من المسلسلات الدينية التاريخية، منها مسلسل "حياتنا في سيرة"، ومسلسل "رجال صدقوا".
وأكد البواريد، أن إذاعة عمان اف ام ستقدم في دورة شهر رمضان العديد من البرامج الخاصة، وبما يتناسب مع روحانية هذا الشهر وطوال أيام الأسبوع، ومن ضمنها برنامج "سهرات رمضانية "، وبرنامج يومي يصحب المستمعين أثناء العودة من العمل، برنامج "حامل المسك"، برنامج "نهاركم سعيد"، إضافة إلى باقه منوعة من الدراما الرمضانية المميزة في بثها الأول والبرامج الدينية، مثل برنامج "حدث في رمضان"، وبرنامج "قضايا رمضانية"، وبرنامج "من المهم تعرف".
وسيتم بث ابتهالات دينية جديدة لأول مرة عبر أثير إذاعة عمان إف إم.
وحول برامج الإذاعة الأجنبية، قال البواريد: "إن الدورة البرامجية ستشهد ثلاثة برامج ترفيهية من الأحد إلى الخميس، إضافة إلى البرنامج الصباحي، والمسائي، والليلي، وفترة يومية مخصصة "فترة الغروب" ويليها أناشيد دينية بالعربية والإنجليزية.

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