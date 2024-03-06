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توزيعات رمضان: بذور الخير تزهر بعطاء الصغار

3/6/2024 2:41:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة مع اقتراب حلول رمضان المبارك، يتضاعف شعور العائلات بالبهجة والفرحة. وينتظر الصغار هذا الشهر بفارغ الصبر، حيث يُتيح لهم فرصةً التعبير عن مشاعرهم الدينية وسعادتهم بطرق مختلفة.
وتشكل "توزيعات رمضان" رمزًا للألفة والتشاركية بين الأطفال والطلبة بالمدارس، وعبر تبادل الهدايا الرمزية، يُعبّرون عن فرحتهم تجاه بعضهم البعض، وتُصبح هذه الهدايا البسيطة رمزًا للمحبة وإظهارا للمشاعر الإيجابية.
منذ سنوات طويلة، باتت "التوزيعات الرمضانية" تقليدًا يضفي على رمضان المبارك أجواء مميزة، وهناك عائلات تتعمد إشراك أطفالها بهذه الفرحة وتذكيرهم بأهمية هذا الشهر، من خلال تبادل تلك قطع تذكارية بسيطة مع زملائهم في المدرسة.
نسبة من الأمهات، يقمن بشراء هذه التوزيعات، خاصة وأن أسعارها مقبولة، بينما هناك من يقوم بتحضيريها بالبيت بمشاركة الأطفال، كنوع من إضفاء الفرحة واستعداد لرمضان، والحديث عن قيمته الدينية والروحانية والاجتماعية في ذات الوقت.
دعاء علان، ولكونها ربة بيت ولديها وقت كاف لمشاركة أطفالها هذه الفرحة كما تقول، تعمدت أن تشتري بعض المواد الخاص، وصناعة أشكال صغيرة من فوانيس وأهلة رمضان أو نجوم صغيرة، وتجهيزها على هيئة "حقائب صغيرة" ووضع بعض التمور بداخلها أو الحلوى، ليقوم أطفالها بتوزيعها على زملائهم في المدرسة قُبيل حلول رمضان بأيام قليلة.
تقول دعاء أنها في كل عام تحاول أن تجد طريقة لأطفالها لاستقبال رمضان بذات الفرحة لاستقبال العيد، وذلك من خلال فعاليات عائلية بسيطة، كما التحضير لمائدة الطعام، وزينة رمضان، والزيارات التي تسبق الشهر الكريم. وفي هذا العام كان اختيارها لعمل توزيعات رمضانية بسيطة لزملاء أبنائها في الروضة والمدرسة، جزءا من فعالياتهم "المبهجة" لاستقبال هذا الشهر.
أما إيمان أبو بكر، فقد اختارت أن تبتاع مجموعة كبيرة من توزيعات الأطفال لرمضان لهذا العام، ليس فقط لتوزيعها على زملائهم في المدرسة، وإنما لمشاركتها لجميع أطفال العائلة من الأقارب أو الجيران، ليكون جزءا من فرحتهم وشعورهم بأهمية الشهر الفضيل واستقباله بأفضل حال.
وتقول إيمان أن هناك العديد من المتاجر في الأسواق أو الإلكترونية توفر أشكالا وأصنافا مختلفة من توزيعات رمضان المخصصة للأطفال فقط، والتي يمكن من خلالها اختيار الشكل أو "الثيم" الذي يفضله الطفل ليكون مشاركا في اختيار تلك التوزيعات، لتعبر عن فرحته بحلول شهر رمضان المبارك، وخاصة تلك التوزيعات التي يمكن أن تحوي عبارات وأدعية رمضانية، وبأشكال تحاكي شهر رمضان، سواء الأهلة والفوانيس والمساجد الصغيرة، أو حتى قطع الحلوى التي يمكن تشكيلها بحسب رغبة الطفل أو عائلته.
دينا المحتسب، إحدى السيدات اللواتي يعملن في مجال تجهيز مستلزمات وتوزيعات المناسبات، وفي هذه الفترة تقوم بإعداد أشكال وأصناف مختلفة من توزيعات رمضان للأطفال، وتقوم بالترويج لها وبيعها من خلال حسابها الخاص على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
تقول المحتسب لـ "الغد" إن التوزيعات التي يطلبها الزبائن تعتمد في غالبية الأوقات على المواسم والمناسبات التي تتطلب ذلك، ومن بينها الآن توزيعات رمضان على اختلافها، وجزء منها للأطفال، يقومون بتبادلها أو توزيعها مع أصدقائهم في الصف المدرسي، على الرغم من أن هناك إقبالا "معتدلا" لهذا العام، كون هناك بعض الأهالي يقومون بتجهيزها بأنفسهم أحياناً ولا يقبلون على شرائها.
ولكن، هناك أولياء أمور يقومون بطلب كميات متفاوتة، بحسب الحاجة، من هذه التوزيعات لأطفالهم، وفق تصاميم خاصة، وتقوم المحتسب بتجهيزها، ومنهم من يطلب طباعة اسم الطفل على الشكل المطلوب، حتى تبقى ذكرى مناسبة من أطفالهم لزملائهم.
بيد أن المحتسب تقول إن هذا العام قد يكون أقل نسبة وبشكل متواضع في الطلب على التوزيعات، على اختلافها، ومن ضمنها توزيعات رمضان، وتعلل ذلك بقولها أن "أحداث الحرب الدائرة في غزة ألقت بظلالها على جميع تفاصيل المناسبات التي حدثت منذ بدء الحرب، ولم يعد هنالك إقبال على التوزيعات كما كان سابقا ولكن ما يزال مستمرا بعض الشيء خاصة فيما يتعلق بالاحتفاء بحلول رمضان.
وما أن يأتي الطفل إلى صفه المدرسي أو الروضة حتى يشعر بالحماس في توزيع ما أحضره لزملائه من هدايا بسيطة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتعم الفرحة والنشاط في الصف، خاصة حين يكون هناك أكثر من طالب يقوم بذلك، ويكون فيها نوع من التبادل للهدايا الممزوج بالفرح والسعادة.
وتقول المربية والمعلمة في إحدى صفوف الروضة في إحدى المدارس الكبرى لارا النجار، أن هناك نهجا تتبعه المعلمة في هذه المناسبات وتحرص فيه على أن تستغل تلك الفعاليات للطلبة، ومنها توزيع الهدايا الرمضانية بينهم، والحديث والتعريف بأركان الإسلام، ويكون ذلك بوقت سابق، ويتم التركيز على أهميه ركن الصيام، حيث قامت بالشرح عنه للأطفال وماهية الصوم وفضله وأجره، وماذا عليهم القيام به في هذا الشهر رغم أنهم صغار في السن، وبدا عليهم الحماس الشديد والتفاعل الكبير، وكل طفل يحضر توزيعات يقوم هو بنفسه بتوزيعها على زملائه حتى يكون هناك تواصل وألفة بينهم.
وعن التوزيعات الرمضانية، تؤكد النجار أنها بالفعل تدخل البهجه والسرور على نفوس الأطفال بشكل كبير، وتبدو عليها السعادة، وتستغل النجار ذلك في تحويل هذه الفعالية إلى الجانب التعليمي أثناء توزيع الطلاب لها، بحيث تحدثهم عن أهمية فعل الخير للآخرين، ومساعدة البعض، وأهمية تقديم العون للمحتاجين، وعن أهمية وأثر الهدية في النفوس، وأن "من يهديك هدية فهو شخص يحبك وهذه من تعاليم النبي عليه السلام.. تهادُوا تحابّوا".

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