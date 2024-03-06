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التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن

3/6/2024 2:41:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي- مندوباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة- اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لمسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
جاء ذلك بحضور عدد من سفراء الدول والملحقين/ المستشارين الثقافيين، إضافةً إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية.

وفاز ثلاثة طلاب بالمراكز الثلاثة الأولى وفقاً لما يلي: المركز الأول حصل عليه الطالب ناصر أحمد مسالمه (سوري الجنسية) ويدرس في جامعة فيلادلفيا، في حين حصلت على المركز الثاني الطالبة إسراء محمد رجب (بحرينية الجنسية) وتدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، أما المركز الثالث فحصل عليه الطالب بهاء الدين محمد القناوي (مصري الجنسية) ويدرس في جامعة عجلون الوطنية.

وأكدت الوزارة أنها ستنشر هذه الفيديوهات الفائزة على موقعها الإلكتروني، إضافةً إلى جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأضافت الوزارة أن عدد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في هذه المسابقة وانطبقت عليهم الشروط بلغ (45) طالباً وطالبة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت قبل أشهر مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، حيث اشترطت الوزارة لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون الطالب/ الطالبة غير أردني (طالباً وافداً) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة.

وتشكلت لجنة التحكيم المتخصصة من كل من: "الدكتور فؤاد خصاونة نائب عميد/ أستاذ مساعد في التصميم والجرافيك والوسائط المتعددة في الجامعة الأردنية/ كلية الفنون والتصميم، ود. هناء عبدالرحمن الصعوب رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون/ أستاذ مساعد في كلية الإعلام/ جامعة البترا، وهيا الحموز مسؤولة الإعلام الرقمي في قناة رؤيا الفضائية، ومعتز حسنين مدير دائرة الخدمات الإبداعية/ تلفزيون عمان".

وخصصت الوزارة للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (2000) دينار أردني، كما خصصت للطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1500) دينار، في حين خصصت للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (1000) دينار، كما تم خلال الحفل تكريم الجهات الراعية للمسابقة؛ وهي بنك القاهرة عمان، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وشركة هاواوي الأردن.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفذت مؤخراً وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة مجموعة من البرامج الترفيهية والتحفيزية للطلبة الوافدين تحت عنوان "أنتم سفراء الأردن"، وذلك تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

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