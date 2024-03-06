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كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن الخميس

3/6/2024 2:41:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تؤثر على المملكة كتلة هوائية باردة نسبيّاً غدا الخميس، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار متوقعة بمشيئة الله، بحسب موقع "طقس العرب".
وتكون الأجواء يوم الجمعة باردة نسبياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب مع هطول بعض الأمطار الخفيفة في شمال المملكة.

أما السبت، فتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً مع هطول الأمطار المتفرقة، وبخاصة في شمال المملكة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الأحد، وتكون الأجواء مستقرة ومائلة للبرودة إلى لطيفة في مختلف المناطق. والله أعلم.

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