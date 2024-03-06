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مجانا.. أمانة عمان تقدم 10 آلاف كتاب للمواطنين

3/6/2024 2:41:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عرضت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، من الساحة الهاشمية، وبمناسبة يوم المدينة الذي صادف 2 آذار/ مارس الحالي، 10 آلاف كتاب مجاناً للمواطنين، من مختلف العناوين والحقول الأدبية والفكرية والعلمية والتاريخية، وأخرى مخصصة للأطفال، بحضور المدير التنفيذي للثقافة المهندس بسام العبداللات.
وقال مدير دائرة المكتبات العامة ثامر الشوبكي إن هذه المبادرة التي تطلقها دائرة المكتبات/ إحدى الأذرع الثقافية لقطاع التنمية المجتمعية في الأمانة تهدف إلى التحفيز على القراءة واقتناء الكتب، ونشر الإنتاج الفكري، ودعم مؤشر الثقافة مع تعزيز أهمية الكتاب الذي يعتبر خير جليس للإنسان.

وشهد موقع توزيع الكتب إقبالا كبيرا من طلاب المدارس والجامعات والباحثين والمثقفين ومواطنين يميلون إلى هواية القراءة واقتناء الكتب من مفهوم إقامة مكتبات منزلية تضم مختلف الحقول.

وثمن عدد كبير من المواطنين هذه اللفتة الطيبة لأمانة عمّان لتقديم الكتب بالتزامن مع يوم مدينة عمان، ما يتيح المجال أمامهم لاقتناء الكتب والقراءة التي توسع من آفاقهم الفكرية والمعرفية.

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