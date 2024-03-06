قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Alghad Newspaper)ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي كمرجعيَّة أساسيَّة وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة والعامَّة، وبين مصادر التَّمويل الخارجي من الدُّول الأخرى والمؤسَّسات الخارجيَّة والدوليَّة وغيرها.كما يهدف لأن تكون الوزارة هي الجهة المعنيَّة بوضع منهجيَّات إعداد الرُّؤى والخطط التَّنمويَّة وبرامجها التَّنفيذيَّة، وتنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح، والجمعيَّات والاتِّحادات التَّعاونيَّة، وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة.



كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون التَّصديق على الاتِّفاقيَّة المعدِّلة لاتفاقيَّة إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدَّولي بين حكومة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ممثَّلة بوزارة النَّقل وشركة مجموعة المطار الدَّولي لسنة 2024م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.



ويأتي مشروع القانون لغايات تعزيز الاستثمار في المملكة، والحفاظ على الاستقرار التَّشغيلي لقطاع الطَّيران والشَّحن الجوِّي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.



وأقرَّ المجلس كذلك مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2024م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.



ويهدف مشروع القانون إلى الحدِّ من الطُّعون غير المبرَّرة أو التي تهدف إلى المماطلة والتَّسويف، وإلى تخفيف العبء على محكمة التَّمييز في ضوء الحجم الكبير من الدَّعاوى الحقوقيَّة الواردة إليها.



وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ وذلك لتمكين المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي من استيفاء المبالغ المتراكمة على المنشآت، وتشجيعها على المبادرة بتسوية الدِّيون المترتِّبة عليها لصالح المؤسَّسة؛ وذلك من خلال تخفيض الفائدة المترتِّبة على تقسيط هذه الدِّيون أو إلغائها ضمن مدد وأُسس محدَّدة.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللِّجان الطبيَّة لسنة 2024م، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.



ويتضمَّن مشروع النِّظام إجراءات تهدف إلى تنظيم عمل اللِّجان الطبيَّة وتطويرها وفق أفضل الممارسات.



كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشاريع الأنظمة الآتية: مشروع نظام معدِّل لنظام النُّقاط المروريَّة لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص السَّواقين لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام مراكز تدريب السُّواقة لسنة 2024م، وذلك لغايات مواءمة هذه الأنظمة مع القانون المعدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023م.