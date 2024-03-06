العضايلة: الأردن سيبقى صوت الحق الرافع لراية حقوق الفلسطينيين المشروعة والمدافع عنها



وقال، خلال ترؤسه الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة العادية 161لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، "إن جوهر الجهود الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وبوصلتها الثابتة هو فلسطين؛ الأرض العربية والقضية العادلة والحقوق المشروعة، والصون لمقدساتها الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، استناداً إلى الوصاية الهاشمية عليها".



وتأتي مشاركة العضايلة، مندوباً عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، بحضور وزراء الخارجية العرب في الاجتماع الذي عقد برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.



وجاء في كلمة الأردن إن "إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين"، و"الأمن لن يتحقق إلا بإعادة الحقوق المشروعة وبتسوية الصراع وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيزان"، هي قواعد يؤكدها الأردن ويجب على إسرائيل أن تدرك أنها حقائق ثابتة وهي أساس لا بديل عنه لحل صراعٍ غير متكافئ وهو الأطول في التاريخ الحديث للبشرية.



وبخصوص الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، أكدت كلمة الأردن، أن على العالم أن يعي حجم الأزمة الإنسانية الكارثية المتأتية من توقّف الدعم الموجّه لوكالة الأونروا في قطاع غزّة، وأن هذه الكارثة لن تتوقف إلا بوقفٍ فوريٍ للحرب والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزّة وتأهيل القطاع الصحي وإعادة الأعمار فيه.

وعرضت الكلمة لسلسلة الدعم الإغاثي والإنساني والطبي الذي يقدمه الأردن، بتوجيهاتٍ ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ انطلاق العدوان الغاشم عليهم، قبل 150 يوماً، حيث كانت المملكة أول من أرسل طائرة مساعدات وصلت لمطار العريش في الثاني عشر من تشرين الأول الماضي، في جسرٍ إغاثيٍ جوي مستمرٍ يومياً.



كما أطلق الأردن أيضاً جسراً برياً عبر الضفة الغربية إلى قطاع غزّة، إضافةً إلى الإنزالات الجوية التي قامت بها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بالتشارك والتعاون مع دولٍ شقيقةٍ وصديقةٍ.--(بترا)