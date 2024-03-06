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وفاة وكيل من مرتبات الدوريات الخارجية إثر حادث مروري على الطريق الصحراوي

3/6/2024 2:41:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أثناء قيام إحدى الدوريات الخارجية بالوظيفة الرسمية على الطريق الصحراوي، فقدت إحدى مركبات الشحن السيطرة وانحرفت باتجاه الدورية مما أدى إلى حادث دهس وتصادم نتج عنه أربع إصابات وأُسعفوا جميعهم للمستشفى وما لبث الوكيل ان فارق الحياه ، وما زال الثلاثة الأخرون وجميعهم مدنيين قيد العلاج بحالة متوسطة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى ضبط سائق مركبة الشحن والمركبات الأخرى المشاركة بالحادث وبوشرت التحقيقات في الحادث .

وإذ تنعى مديرية الأمن العام الوكيل نضال محمد مصطفى العمري- عليه رحمة الله- لتسأل المولى -عزَّ وجلَّ- أنْ يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم ذويه وأهله وزملاءه الصبر والسلوان وحُسن العزاء .

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