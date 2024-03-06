الاحتلال يعتقل 7450 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الليلة
الماضية 25 فلسطينيا، ما رفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من
7450، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت هيئة شؤون
الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، إن
حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، ترتفع إلى أكثر من 7450 تشمل مَن
أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومَن تم الإفراج عنهم لاحقا.
ومنذ اندلاع حربه على
قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في
الضفة الغربية، تسببت بمواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 423 فلسطينيا
وإصابة نحو 4 آلاف و650، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
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