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ارتفاع شهداء الجوع في غزة إلى 18 طفلا

3/6/2024 2:40:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، استشهاد طفلة تبلغ من العمر 15 عاما في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 18 شهيدا في القطاع.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30717 شهيدا و72156 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/كتوبر الماضي، وفق ما أكدت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 152 على قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 آخرين على رأسهم مديرو مستشفيات بخان يونس وشمالي غزة.

وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".(قناة المملكة)

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