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تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال رمضان

3/6/2024 2:40:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية عن إجراء تعديل على ساعات عمل المعبر خلال شهر رمضان الفضيل.
وبحسب الإعلان المنشور على صفحة الإدارة في منصة "فيسبوك"، سيعمل المعبر من يوم الأحد حتى يوم الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً في كلا الاتجاهين، في حين يعمل المعبر يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً، أما يوم السبت فسيكون المعبر مغلقا بشكل كامل في كلا الاتجاهين.

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