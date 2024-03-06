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لبيد: إذا بقي نتنياهو بمنصبه فإن الكارثة مقبلة

3/6/2024 2:40:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "بقاء بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة يعني أن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط".
وأضاف لبيد -بعد صدور تقرير لجنة التحقيق التي شكلت في قضية مقتل عشرات المستوطنين جراء التدافع على جبل الجرمق- "كان عليه منع هجوم حماس في 7 أكتوبر، وأن يستقيل بعد كارثة جبل ميرون".

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