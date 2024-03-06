لبيد: إذا بقي نتنياهو بمنصبه فإن الكارثة مقبلة

لبيد: إذا بقي نتنياهو بمنصبه فإن الكارثة مقبلة
التاريخ
3/6/2024 2:40:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "بقاء بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة يعني أن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط".
وأضاف لبيد -بعد صدور تقرير لجنة التحقيق التي شكلت في قضية مقتل عشرات المستوطنين جراء التدافع على جبل الجرمق- "كان عليه منع هجوم حماس في 7 أكتوبر، وأن يستقيل بعد كارثة جبل ميرون".
MENAFN06032024000072011014ID1107944264
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.