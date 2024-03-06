كندا ستعيد تمويل الأونروا

كندا ستعيد تمويل الأونروا
التاريخ
3/6/2024 2:40:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول كندي، قوله: "سنعيد تمويلنا لوكالة الأونروا".
ويأتي ذلك بعد أن علّقت كندا إضافة إلى دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة تمويل الأونروا بعد مزاعم صهيونية تتعلق بموظفين للوكالة في غزة.
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