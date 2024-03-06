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كندا ستعيد تمويل الأونروا

3/6/2024 2:40:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول كندي، قوله: "سنعيد تمويلنا لوكالة الأونروا".
ويأتي ذلك بعد أن علّقت كندا إضافة إلى دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة تمويل الأونروا بعد مزاعم صهيونية تتعلق بموظفين للوكالة في غزة.

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