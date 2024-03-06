الحوثيون: استهدفنا سفينة أميركية بخليج عدن رفضت الاستجابة لرسائل التحذير

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، عن عملية استهدافٍ لسفينةِ ( TRUE CONFIDENCE ) الأميركيةِ في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ.
وقالت الجماعة في بيان صحفي صادر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الإصابةُ كانت دقيقةً ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها.
وبحسب الجماعة فإن الاستهداف جاء بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الرسائلَ التحذيريةَ.
قال مصدر ملاحي، الأربعاء، إن 3 من أفراد طاقم سفينة البضائع السائبة "ترو كونفيدنس" التي ترفع علم بربادوس فقدوا وأصيب 4 آخرون بحروق شديدة بعد أن لحقت أضرار بالسفينة قبالة سواحل اليمن.-(وكالات)
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