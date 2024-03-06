الحوثيون: استهدفنا سفينة أميركية بخليج عدن رفضت الاستجابة لرسائل التحذير



وقالت الجماعة في بيان صحفي صادر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الإصابةُ كانت دقيقةً ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها.



وبحسب الجماعة فإن الاستهداف جاء بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الرسائلَ التحذيريةَ.



قال مصدر ملاحي، الأربعاء، إن 3 من أفراد طاقم سفينة البضائع السائبة "ترو كونفيدنس" التي ترفع علم بربادوس فقدوا وأصيب 4 آخرون بحروق شديدة بعد أن لحقت أضرار بالسفينة قبالة سواحل اليمن.-(وكالات)