إعلام أميركي: استهداف السفينة ترو كونفيدنس أول هجوم قاتل بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وكالة أسوشيتد برس أن الهجوم الذي استهدف السفينة "ترو كونفيدنس" في خليج عدن اليوم الأربعاء، هو أول هجوم يوقع قتلى منذ بدء هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السفن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وأوردت الوكالة نفسها نقلا عن مسؤول أميركي أن سفينة حربية أميركية وأخرى هندية في خليج عدن تعملان على تقديم المساعدة للسفينة المتضررة.
من جهتها، نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن الهجوم أدى لمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.-(وكالات)
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