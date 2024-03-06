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إعلام أميركي: استهداف السفينة ترو كونفيدنس أول هجوم قاتل بالبحر الأحمر

3/6/2024 2:40:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة أسوشيتد برس أن الهجوم الذي استهدف السفينة "ترو كونفيدنس" في خليج عدن اليوم الأربعاء، هو أول هجوم يوقع قتلى منذ بدء هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السفن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.


وأوردت الوكالة نفسها نقلا عن مسؤول أميركي أن سفينة حربية أميركية وأخرى هندية في خليج عدن تعملان على تقديم المساعدة للسفينة المتضررة.


من جهتها، نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن الهجوم أدى لمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.-(وكالات)

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