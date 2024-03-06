إعلام أميركي: استهداف السفينة ترو كونفيدنس أول هجوم قاتل بالبحر الأحمر



وأوردت الوكالة نفسها نقلا عن مسؤول أميركي أن سفينة حربية أميركية وأخرى هندية في خليج عدن تعملان على تقديم المساعدة للسفينة المتضررة.



من جهتها، نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن الهجوم أدى لمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.-(وكالات)