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جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا في خان يونس

3/6/2024 2:40:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب من لواء الجبل وإصابة 13 جنديا بينهم 6 في حالة خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة.


من جهتها، أعلن مستشفى سوروكا أنه استقبل 9 جنود مصابين، اثنان منهم جراحهما خطيرة.
وأضاف المستشفى أنه يعالج الآن 42 جنديا في مختلف الأقسام، 9 منهم حالتهم خطيرة.
وفي إحصائية إجمالية، قال المستشفى إنه استقبل منذ بداية الحرب 2819 جنديا بدرجات متفاوتة الخطورة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي القتيل والمصابين الـ12 سقطوا في كمين بمدينة حمد غربي خان يونس.-(وكالات)

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