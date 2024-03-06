جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا في خان يونس

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا في خان يونس
التاريخ
3/6/2024 2:40:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب من لواء الجبل وإصابة 13 جنديا بينهم 6 في حالة خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة.
من جهتها، أعلن مستشفى سوروكا أنه استقبل 9 جنود مصابين، اثنان منهم جراحهما خطيرة.
وأضاف المستشفى أنه يعالج الآن 42 جنديا في مختلف الأقسام، 9 منهم حالتهم خطيرة.
وفي إحصائية إجمالية، قال المستشفى إنه استقبل منذ بداية الحرب 2819 جنديا بدرجات متفاوتة الخطورة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي القتيل والمصابين الـ12 سقطوا في كمين بمدينة حمد غربي خان يونس.-(وكالات)
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