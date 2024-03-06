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تكريس سيادة القانون

3/6/2024 2:40:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. أشرف الراعي جاءت أوراق جلالة الملك عبدالله الثاني النقاشية شاملة لكل منطلقات بناء الدولة الحديثة، والناظر فيها يرى أننا اليوم أحوج ما نكون إلى العودة لها لا سيما مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم العربي من حولنا، وضرورة التماسك الداخلي للمحافظة على مصالح الأردن.
إن ذلك يتحقق من خلال تطوير الممارسات الضرورية للديمقراطيات وتكريس سيادة القانون، وبالتالي استكمال بناء الدولة الأردنية الحديثة بناء على أسس ومبادئ راسخة ونظرة طموحة لمستقبل واعد لأبنائنا، متجاوزين كل التحديات، وذلك بفضل الرؤية الطموحة والالتحام الشعبي مع القيادة اليوم.
وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض الركائز التي نحتاجها في مثل هذا الوقت والتي وردت في الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبدالله الثاني؛ حيث يركز جلالته على أن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة والمواطن على حد سواء والذي يتحمل مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية.
وفي ذلك، يقول جلالته بوضوح ((أقول هذا لأنني أعرف من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع.. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية)).
انطلاقاً من ذلك، لا يمكن أن يتحقق العدل والمساواة بين الناس أو منع الاعتداء على حقوق أي شخص أو ممتلكاته أو الحفاظ على المثل العليا في المجتمع من مبادئ وقيم راسخة وتحقيق الأمن والاستقرار وفك النزاعات والمشكلات التي تحدث بين أفراد المجتمع، أو بين أفراد المجتمع والمؤسسات، أو ما بين المؤسسات أنفسها بوسائل وأساليب تضمن حفظ الحقوق وعدم ضياعها دون قواعد قانونية راسخة وفاعلة.
كما لا بد من أن تضمن هذه القواعد استمرار المجتمع وحمايته واستقراره وتقدمه وازدهاره، ومن هنا يأتي ارتباط الحق والقانون وهو ما تتلخص أهميته التي حددتها الأوراق النقاشية الملكية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحفاظ على النظام والاستقرار وكفالة العدالة والمساواة وتحقيق الحماية والأمان وتوجيه السلوك وتنظيم العلاقات الاجتماعية.
ويستكمل جلالته رؤيته في القول ((عندما أرى اليوم الحالة المروعة والمحزنة للعديد من الدول في منطقتنا، أجد من الواضح أن غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له كان عاملا رئيسيا في الوصول إلى الحالة التي نشهدها.. وعندما ننظر إلى مجتمعاتنا العربية نجد أنها تتكون من منظومة معقدة من الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية. ولهذا التنوع أن يكون مصدرا للازدهار الثقافي والاجتماعي والتعدد السياسي، ورافدا للاقتصاد، أو أن يكون شعلة للفتنة والعنصرية والنزاعات. إن ما يفصل بين هذين الواقعين هو وجود أو غياب سيادة القانون)).
إن هذه الرؤية الملكية السامية؛ لتؤكد اليوم ضرورة تطبيق النصوص القانونية لا سيما فيما يتعلق بما يكال من شتائم وإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فالكيل طفح كلاماً فارغا من مضمونه وإساءات للناس على خلفيات ومواقف معينة، وهو ما يؤكده جلالته بقوله إن ((شعور أي مواطن في مجتمعنا بالخوف والظلم لأنه ينتمي إلى أقلية، يضعنا جميعا أمام واقع يستند إلى أساس مهزوز. ومن هنا، فإن ضمان حقوق الأقلية متطلب لضمان حقوق الأغلبية. كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية)).
كما تمثل هذه الورقة تحديداً رسالة إلى كل مسؤول فمبدأ سيادة القانون ((هو أساس الإدارة الحصيفة))، وبما يحقق رؤية الملك وطموحه لشعبه في أن تكون ((سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه دوماً))، وبخلاف ذلك فإن ذلك يؤدي إلى ((ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها.. كما أن تساهل بعض المسؤولين في تطبيق القانون بدقة ونزاهة وشفافية وعدالة ومساواة يشجع البعض على الاستمرار بانتهاك القانون ويترك مجالا للتساهل الذي قد يقود لفساد أكبر، بل إلى إضعاف أهم ركائز الدولة، ألا وهي قيم المواطنة)).

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