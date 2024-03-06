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ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

3/6/2024 2:40:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيتر ويستماكوت* - (إندبندنت عربية) 2024/2/11

زعم دونالد ترامب، بالوقاحة التي تميزه، أن الهجوم المميت الذي نفذته ميليشيات موالية لإيران على القوات الأميركية في الأردن -على غرار هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وحتى حرب فلاديمير بوتين العدوانية ضد أوكرانيا- لم يكن ليحدث أبداً لو كان هو رئيساً.
لا دليل يشير إلى أن أياً من هذا صحيح. لكن هذه المحاولات التي قام بها ترامب لاحتلال العناوين الرئيسية تضيف إلى الضغط الذي يتعرض له جو بايدن للوقوف بقوة في وجه المعتدين؛ وتظهر نتائج التجمعين الحزبيين في ولاية أيوا وجولتي الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشير أن عدداً كبيراً من الناخبين الجمهوريين ما يزالون يريدونه أن يكون مرشحهم ورئيس أميركا المقبل.
هذا لا يعني أن فوز ترامب مرجح في الانتخابات الرئاسية التي ستتزامن هذا العام مع "ليلة غاي فوكس" (التي تحيي ذكرى فشل محاولة انقلابية بريطانية في العام 1605). ولم يكن أداؤه جيداً في نظر المستقلين الثلاثاء الماضي، ويبدي حتى بعض الجمهوريين عدم ارتياح للتصويت لمرشح ربما يكون قد أُدين بحلول ذلك الوقت ببعض الجرائم الـ91 التي يُتهم بها -بما في ذلك التحريض قبل ثلاث سنوات على تمرد كان على وشك نسف ديمقراطية بلاده أكثر مما فعل "غاي فوكس" قبل 400 سنة.
لكن استطلاعات الرأي تمنح ترامب تقدماً بفارق كبير على بايدن، الذي سيكون مرشح الحزب الديمقراطي -مرة واحدة فقط فشل رئيس حالي في تأمين ترشيح حزبه لولاية ثانية. ويمكن لحفنة من المستقلين الهامشيين المشاركين أيضاً في السباق أن تعزز موقف ترامب من خلال جذب الأصوات التي كانت ستذهب إلى بايدن.
يمكن أن تتغير أشياء كثيرة في الأشهر التسعة من الآن وحتى يوم الانتخابات: فالاقتصاد الأميركي ينمو بشكل أسرع من المتوقع، وتسجل أسعار الأسهم مستويات قياسية، وينخفض معدل التضخم، ما يضيف إلى سجل بايدن القوي مسبقًا (ولو أنه غير مقدر) في المجال الاقتصادي. ويستمتع الديمقراطيون بمقاطع فيديو (حقيقية) تظهر ترامب وهو يثرثر بشكل غير متماسك، كرد على مزاعم الجمهوريين بأن بايدن لا يصلح لتولي ولاية ثانية.
والأهم، يلحق دعم أميركا غير المشروط لإسرائيل في حربها على غزة ضرراً كبيراً ببايدن، لا سيما في صفوف الناخبين الشباب والمسلمين، ويتزايد التعب من أوكرانيا، ويبرز احتمال حقيقي لعودة ترامب إلى البيت الأبيض في غضون سنة (فضلاً عن الاحتمال القوي بأن يرفع صوته بالشكوى مرة أخرى إذا خسر).
في خطاب ألقاه قبل وقت قصير من مغادرته منصبه، أشار الرئيس أوباما إلى أن أياً من الرؤساء لم يتغير حقاً عندما تولى المنصب. بدلاً من ذلك، فإن المنصب "يضخم ما يكون عليه الشخص بالفعل". وخلال ولاية ترامب، التي لم يكن -بشكل مفهوم- مستعداً لها لأنه لم يكن يعتقد حتى بأن لديه أملاً في الفوز إلا قبل أيام قليلة، بذل بعض الجمهوريين ذوي الخبرة قصارى جهدهم لإبقاء غرائزه تحت السيطرة، وأفعاله ضمن حواجز اللياقة المؤسسية. لكنهم لم يتمكنوا من منعه من أن يصبح أكثر مما كان عليه بالفعل.
هذه المرة، يتوقع ترامب الفوز وسيحيط نفسه بمؤمنين بحركة "جعل أميركا عظيمة مجدداً" يكون ولاؤهم لرئيسهم أكبر من ولائهم للجمهورية. ونحن نتوقع أن يكونوا سعداء بمد يد المساعدة لتعزيز أهدافه المعلنة المتمثلة في الانعزالية، والحمائية، وإنكار أزمة المناخ، والتوصل إلى اتفاق مع بوتين، ومعاقبة الأعداء السياسيين، وتسييس القضاء والخدمة المدنية والجيش، وإضعاف المؤسسات الدولية التي ساعدت في الحفاظ على أجزاء كثيرة من العالم آمنة وحرة على مدى السنوات الـ75 الماضية.
يترتب على ذلك أنني لا أتفق مع جاكوب ريس-موغ وبوريس جونسون على أن عودة ترامب ستكون جيدة لبريطانيا. لكننا في حاجة إلى الاستعداد لهذا الاحتمال. في الأشهر المقبلة، نحتاج إلى مواجهة الميول الانعزالية الترامبية من خلال بذل مزيد من الجهد مع شركائنا الأوروبيين -وغيرهم ممن يقفون على الحياد- لإظهار أن بريطانيا و(بخاصة) أميركا ليستا البلدين الوحيدين اللذين يمنحان أوكرانيا الوسائل لمقاومة عدوان بوتين.
لقد شعر الديمقراطيون والجمهوريون لسنوات -وأتذكر هذا جيداً من محادثاتي مع الرئيس أوباما وحكومته- بأن الأوروبيين لا يتحملون نصيبهم من عبء حماية الديمقراطيات والقيم الغربية ضد الأعداء المحتملين مثل روسيا، ولا يفعلون ما يكفي للحفاظ على مستويات مناسبة من الاستعداد العسكري. وهم ليسوا مخطئين. إن حلف شمال الأطلسي هو تحالف جماعي، وليس ضمانة أميركية أحادية الجانب للحفاظ على سلامة بقية البلدان الأعضاء.
هذا يعني إعطاء دفعة لمشترياتنا الدفاعية، والبناء على العلاقات الأفضل التي تطورها بريطانيا مع شركائها في الاتحاد الأوروبي الآن بعد أن لم يعد لدينا رؤساء وزراء يعتقدون بأن السيادة تعني إهانة نظرائهم في الجانب الآخر من القنال الإنجليزي. لن نعود إلى السوق الموحدة -أو حتى الاتحاد الجمركي- في أي وقت قريب، لكننا نستطيع تقليل العرقلة في تجارتنا بشكل تدريجي وتعزيز التعاون مع جيراننا بطرق تظهر لأميركا، والناخبين الأميركيين، أن الأوروبيين هم حلفاء صالحون ومستعدون للقيام بدورهم. وحتى خارج الاتحاد الأوروبي، يمكننا، بل وينبغي لنا، أن نفعل أشياء كثيرة معاً في مجالات الدفاع، والسياسة الخارجية، وأمن الحدود، وسفر الطلاب، ومكافحة الإرهاب، وسياسة الطاقة، وغيرها.
لفترة طويلة تعود إلى قرارنا عدم الانضمام إلى سلف الاتحاد الأوروبي في خمسينيات القرن العشرين، وعدم تكرار الفشل الذريع الذي عانينا منه خلال أزمة السويس في العام 1956 عندما سعينا إلى العمل من دون دعم الولايات المتحدة، كانت المملكة المتحدة راضية على نطاق واسع عن اتباعها قيادة الولايات المتحدة في الشؤون الخارجية. وإذا تولى رئاسة الولايات المتحدة شخص لا يريد العمل مع الحلفاء، وقد لا يشاركنا قيمنا وأهدافنا الاستراتيجية في أوكرانيا والشرق الأوسط وآسيا، مثلاً، ستدعونا الحاجة إلى تعديل تفكيرنا وتخطيطنا. وبالفعل، يبدو من غير المرجح بشكل متزايد أن يصوت الكونغرس لمصلحة ضخ الأموال الجديدة التي يسعى بايدن إلى توفيرها لأوكرانيا (وإسرائيل).
إذا فاز ترامب، يجب على رئيس وزرائنا -أياً كان بحلول ذلك الوقت- أن يفكر بعناية قبل الاندفاع عبر المحيط الأطلسي في محاولة يائسة معتادة ليكون أول أجنبي يرى الرجل الجديد في المكتب البيضاوي. لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لتيريزا ماي، ولم يقدم لها ترامب أي خدمة عندما أعطاها، بتشجيع من مؤيدي "بريكست"، نصائح علنية سيئة حول كيفية التفاوض مع بروكسل.
لا ينبغي التفكير في دعوة ترامب إلى القيام بزيارة دولة ثانية إلى المملكة المتحدة. يجب أن نحافظ على الاتصالات الوثيقة القائمة بين القوات المسلحة والبرلمانيين ورجال الأعمال والقادة الثقافيين في الجانبين، ولكن يجب علينا أيضاً، للأسف، إعداد دفاعاتنا إذا نفذت إدارة ترامب تهديدها بفرض تعرفة تبلغ نسبتها 10 في المائة على الواردات.
ما تزال هناك أشياء كثيرة يجب أن نحاول الحصول عليها في كل من الانتخابات الأميركية وانتخاباتنا لهذا العام (إن لم يكن في الانتخابات التي ستجرى في روسيا). لا يمكننا فعل الكثير للتأثير في الحملات خارج بلدنا. ولكن يمكننا، بل ويجب علينا، أن نكون مستعدين.

*السير بيتر ويستماكوت: سفير بريطاني سابق لدى الولايات المتحدة.

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