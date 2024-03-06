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أسطورة الجيش الأخلاقي في إسرائيل

3/6/2024 2:40:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفنير غفارياهو*‏ - (فورين أفيرز) 4/3/2024
‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يؤدي ‏فشل بروتوكولات الاستهداف الخاصة بالجيش الإسرائيلي إلى إيقاع خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين‏. وقد شنت إسرائيل حملة وحشية في غزة، والتزمت بشكل فضفاض فقط بالبروتوكولات التي يُفترض أن تتبعها قواتها المسلحة لتجنب إيقاع هذه الخسائر.‏
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‏لم تنتهِ الفظائع التي ارتكبتها "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) في ذلك اليوم. ما يزال أكثر من 130 إسرائيليا محتجزين كرهائن في قطاع غزة، والمئات يعيشون في حداد، ويُبقي احتمال وقوع هجوم مماثل كل عائلة إسرائيلية مستيقظة في الليل. ومع ذلك، فإن الهجوم الإسرائيلي المستمر في غزة، الذي يهدف ظاهريا إلى تفكيك الشبكات المسلحة وجعل تكرار هجوم "حماس" مستحيلاً، لا يَعِد بجلب أي يقين للإسرائيليين أو لجيرانهم. وقد امتد الهجوم وتطاول من دون نهاية في الأفق، بينما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الآن على أنه يريد إدامة احتلال قطاع غزة إلى أجل غير مسمى. والعدد المذهل للقتلى المدنيين الفلسطينيين، الذي قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أنه تجاوز 25.000 في أواخر شباط (فبراير)، دفع الرئيس الأميركي جو بايدن -الحليف القوي الذي رد على هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) بمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا بالانتقام- إلى الضغط على نتنياهو لممارسة ضبط النفس وضمان أن تتوافق العمليات العسكرية الإسرائيلية مع المبادئ الأساسية للحرب العادلة والقانون الدولي.‏
‏تزعم إسرائيل أنها تبذل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة إلى الحد الأدنى، وأنها تلتزم بإجراءات استهداف معقدة تهدف إلى ضمان أن تكون أي ضربة عسكرية متناسبة، وأن لا تقتل عددًا مفرطًا من المدنيين. وقد أصر نتنياهو في تشرين الأول (أكتوبر) على أن "الجيش (الإسرائيلي) هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم". وعندما وجد نفسه تحت الضغط بشأن أعداد القتلى الفلسطينيين في تشرين الثاني (نوفمبر)، قال نتنياهو: "إن أي وفاة مدنية هي مأساة. ولا ينبغي أن يكون لدينا أي منها لأننا نفعل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن طريق الأذى [...] هذا ما نحاول القيام به: تقليل الخسائر في صفوف المدنيين".‏
لكن إسرائيل لا تفعل ذلك. فقد شنت حملة وحشية في غزة، وطبقت بشكل فضفاض فقط البروتوكولات التي من المفترض أن تتبعها قواتها المسلحة لتقليل الوفيات بين المدنيين. ولكن، حتى تلك المبادئ التوجيهية غير كافية: يكشف تحقيق في الحملات السابقة التي شُنت على غزة عن عدم كفاية المبادئ التوجيهية الإسرائيلية الخاصة بالاستهداف، والتي لا تحُد حقًا من الخسائر في صفوف المدنيين. وفي الجولة الأخيرة من القتال في غزة، فشلت إسرائيل في اتباع حتى تلك المحددات القليلة -مما أدى إلى إحداث دمار لا يوصف وجعل التوصل إلى حل للنزاع أكثر صعوبة من أي وقت مضى.‏
اختراق ضباب الحرب‏
‏تساعد دراسة الحروب السابقة في اختراق ضباب الحرب الحالية. وقد أمضينا، في مجموعة قدامى المحاربين الإسرائيليين "كسر الصمت"، سنوات في دراسة شهادات الجنود الذين شاركوا في الحملات العسكرية السابقة على غزة، في 2008-2009، و2012، و2014 و2021. وكانت إسرائيل قد ادعت في كل تلك الحالات أنها تبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين. واستند هذا الادعاء إلى ثلاثة تأكيدات: أن إسرائيل لا تهاجم سوى الأهداف العسكرية المشروعة، وليس الأهداف المدنية؛ وأن إسرائيل تعمل على أساس معلومات استخباراتية موثوقة للغاية، تمكّنها من تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين؛ وأن إسرائيل تنفذ هجماتها بدقة، مما يحد من المساس بالمدنيين. وكشف تحقيقنا في الحروب السابقة عن العديد من الأسباب للشك في كل واحد من الادعاءات المذكورة.‏
‏أولاً، لا يمكن اعتبار جميع أهداف إسرائيل في الحملات السابقة أهدافًا عسكرية مشروعة. وعلى الرغم من أن بعضها كان كذلك بالتأكيد -مثل مرافق تخزين الأسلحة، ومقرات "حماس"، والأنفاق التي يستخدمها نشطاء "حماس"، ومواقع إطلاق الصواريخ- إلا أن إسرائيل ضربت أيضًا فئة من الأهداف أسمتها "منازل المسلحين". وكانت هذه في معظمها منازل وشققًا مدنية أصرّت إسرائيل على أنها تؤوي أعضاء من الفصائل المسلحة -عادة من "حماس" أو "الجهاد الإسلامي الفلسطيني". وكثيرًا ما هدمت إسرائيل مباني بأكملها لمجرد أن المسؤولين الإسرائيليين وضعوا علامة على شقة واحدة داخلها تشير إلى أنها شقة يستخدمها مسلحون أو متشددون. وفي هذه الحالات، لم يكن المسلحون أنفسهم ولا أي شيء يمكن اعتباره نشاطًا عسكريا هو الأهداف المقصودة للهجمات؛ في الواقع، ربما لم يكن المسلحون المقصودون يتواجدون في المنزل المعني وقت حدوث الهجمات. ومع ذلك، فإن مجرد وجود مقاتل هناك كان كافيًا لكي تبرر إسرائيل تدمير مبنى بأكمله.‏
‏في وقت مبكر من العملية الإسرائيلية في غزة في العام 2014، أشارت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" إلى أن ضرب منازل المسلحين يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي لأنها منازل مدنية، وليست أهدافًا عسكرية. وبعد ذلك، أصر متحدث باسم "جيش الدفاع الإسرائيلي" على أن منازل المسلحين كانت في الواقع "مقرات لـ"حماس" -كما حدث في العام 2021، عندما قصفت القوات الإسرائيلية منازل العديد من أعضاء "حماس" ودمرت عددًا من الأبراج الشاهقة في غزة. لكن الجنود الذين تحدثوا مع "كسر الصمت" أوضحوا أن هذه كانت في الواقع مساكن عادية وليست مراكز لعمليات المتشددين. لكن منطق الاستهداف الإسرائيلي المشوه ينتهي إلى هدم مبنى بأكمله لمجرد الوصول إلى شقة واحدة فقط، مما يعرض للخطر عشرات المدنيين الذين لا يشاركون في القتال.‏
وتزداد هذه الأساليب غير الحكيمة سوءًا بسبب المعلومات الخاطئة. وقد أثبتت الاستخبارات الإسرائيلية أنها بعيدة كل البعد عن الموثوقية. في الفترة بين العمليات العسكرية الكبرى، يقوم ضباط المخابرات الإسرائيلية بدراسة قطاع غزة ويقيّمون ما إذا كان يمكن تحديد موقع معين كهدفٍ عدو. وبمجرد العثور على هدف محتمل، يتوصل هؤلاء الضباط إلى "تقديرات الأضرار الجانبية" -وهي حسابات لعدد الأشخاص غير المقاتلين المتوقع قتلهم في الهجوم المعنيّ- بناء على الكثافة السكانية المدنية، والسلاح المحدد الذي سيستخدمه الجيش الإسرائيلي، ونوع الهيكل المستهدف. وتُرشد هذه التقييمات تقييم مدى التناسب الذي يجريه ضباط الجيش الإسرائيلي أثناء النزاع، والذي يحدد ما إذا كانت الأهمية العسكرية للهدف تتناسب مع الضرر المتوقع للمدنيين.‏
‏تتمثل إحدى المشاكل في هذه المنهجية في أن المعلومات الاستخباراتية المتاحة للضباط الإسرائيليين غالبًا ما تكون محدودة للغاية -على سبيل المثال، قد يحدد "جيش الدفاع الإسرائيلي" أن الموقع هو منشأة لتخزين الذخيرة من دون معرفة نوع أو كمية الذخيرة التي يضمها. وينبغي أن تكون الأهمية العسكرية لـ50 قنبلة يدوية، على سبيل المثال، أصغر بكثير من أهمية 50 صاروخًا يمكن إطلاقها باتجاه المدن الإسرائيلية. وفي ظل هذه المعلومات المحدودة، لا يمكن تحديد الأهمية العسكرية للهدف بشكل كامل، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل إجراء تقييمات ذات مصداقية للتناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصبح المعلومات الاستخباراتية قديمة وفاقدة للصلاحية، بينما لا يقوم الضباط الإسرائيليون بتحديث المعلومات بشكل متكرر بما فيه الكفاية. يمكن أن تتغير وظيفة هيكل معين، وكذلك محيطه. يمكن أن يكون قد تم بناء مدرسة جديدة في مكان قريب، أو يمكن أن تكون قد تمت إعادة تخصيص الغاية لمرفق عام ما. وخلال النزاعات واسعة النطاق -وبشكل أكبر خلال الحرب الحالية- تحذر إسرائيل مناطق سكنية بأكملها من مغبة عدم الإخلاء، مما يغير بشكل جذري الكثافة السكانية والروتين اليومي في تلك الأحياء وفي أحياء أخرى. وفي هذه الظروف، تصبح التقديرات المسبقة للأضرار الجانبية مشكوكًا فيها بشكل خاص ولا يمكن استخدامها لتقييم التناسب.‏
‏في العام 2019، أدى فشل في تأكيد المعلومات الاستخباراتية بشأن أحد الأهداف إلى مقتل تسعة أفراد من عائلة السواركة في دير البلح، وسط غزة. وكان مسؤولو المخابرات الإسرائيلية يعتقدون أن المجمّع السكني الذي تعيش فيه العائلة هو مجمع عسكري تابع لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين". وذكرت ‏‏صحيفة "هآرتس‏‏" أن "المبنى الذي تعيش فيه العائلة كان على قائمة الأهداف المحتملة، لكن مسؤولي الدفاع الإسرائيليين أكدوا ‏‏لصحيفة "هآرتس‏‏" أنه لم يتم فحصه خلال العام الماضي بأكمله أو فحص وضعه قبل الهجوم". وأوضح ضابط استخبارات ‏‏لصحيفة "هآرتس‏‏" أنه "في الغالب لا يوجد نشاط استخباراتي كبير يتعامل مع هدف موجود مسبقًا، لأن من المهم إنشاء أهداف جديدة". ومن الصعب تحديد العدد الإجمالي للحوادث التي قتل فيها مدنيون أو أصيبوا بأذى بسبب ممارسة الجيش الإسرائيلي المتمثلة في الاعتماد على معلومات استخباراتية قديمة عفا عليها الزمن، ولكن لا شك في أن الضغط الذي يشعر به المسؤولون الآن للموافقة على تنفيذ الهجمات قد أدى إلى العديد من الحالات من النوع الذي قتل فيه آل السواركة.‏
وحتى عندما تكون المعلومات الاستخباراتية سليمة، فإن إجراءات إسرائيل لشن الغارات الجوية لا تعطي الأولوية لسلامة المدنيين. في الحملات العسكرية السابقة، أدت حتمية تنفيذ المزيد من الضربات بوتيرة أكبر إلى قيام الجيش الإسرائيلي بمنح الضباط ذوي الرتب الأدنى سلطة الموافقة على الضربات، وهو ما يؤدي إلى إيقاع أضرار جانبية كبيرة بالمدنيين. وبفعله بذلك، قلل الجيش من أولوية تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وأصبح تواتر الضربات ممكنًا أيضًا بفضل نظام الذكاء الاصطناعي الجديد الذي يولد أهدافًا محتملة جديدة. وهذا النظام المصمم لإنتاج أهداف بكميات كبيرة يضر حتمًا بالدقة، ويزيد الضرر الذي يلحق بالمدنيين، كما يتضح من عدد القتلى المذهل في غزة في الأشهر الأخيرة.‏
‏في الحملات السابقة، حاولت إسرائيل ببعض الطرق الحد من الخسائر في صفوف المدنيين. واستخدمت بشكل خاص تكتيكًا يعرف باسم "طرق الأسطح"، الذي يقوم على إطلاق صاروخ صغير على سطح مبنى لتحذير السكان من أن هناك ضربة إسرائيلية أشد ستأتي. ومن المؤكد أن الجيش الإسرائيلي لن يستخدم هذه الطريقة التحذيرية عندما يكون هناك هدفٌ مقصود داخل المبنى -سوف يعتبر الوفيات المدنية المتوقعة أضرارًا جانبية مشروعة. ويستخدم الجيش الإسرائيلي أسلوب "طرق الأسطح" فقط عندما يسعى إلى استهداف المبنى نفسه ولا يعتبر الأشخاص الموجودين في داخله أضرارًا جانبية مسموحًا بها.‏
‏ولكن، حتى عندما تستخدم القوات الإسرائيلية تكتيك "طرق الأسطح"، فإنها تظل في نهاية المطاف تقتل المدنيين. وغالبًا ما لا يملك المسؤولون الإسرائيليون معلومات واضحة عن عدد السكان الموجودين في مبنى معين، ولا يهتمون دائمًا بتفقد ذلك. وقد أوضح أحد الجنود أنه على الرغم من أن إسرائيل تمتلك التكنولوجيا اللازمة للتحقق من الموقع الدقيق للسكان (من خلال تعقب هواتفهم)، إلا أنها نادرًا ما تفعل ذلك لأن مثل هذا الإجراء سيتطلب الكثير من الوقت والموارد، وسيؤدي دائمًا إلى إبطاء وتيرة الغارات الجوية. وعلى الرغم من الضربات التحذيرية، قد لا يتمكن الكثير من الناس من مغادرة المبنى أو لا يستطيعون مغادرته في الوقت المناسب -على سبيل المثال، إذا كانوا مرضى أو مسنين. ويخطئ الناس التقدير أحيانًا فيعتقدون أن الصاروخ التحذيري هو الهجوم نفسه، أو يظنون أنه قنبلة سقطت في مكان قريب، وبذلك لا يغادرون منازلهم.‏
في الحرب الحالية، قللت إسرائيل بشكل كبير من استخدام "طرق الأسطح"، مدعية أن قواتها متمددة للغاية بحيث لا يمكن أن تهتم بمثل هذه التحذيرات. ويشكل الحد من استخدام "طرق الأسطح" اعترافًا من الجيش الإسرائيلي بأنه أصبح أقل اهتمامًا الآن مما كان في الماضي بتجنب وقوع إصابات بين المدنيين.
‏السبب الجذري‏
‏في السابق، لم تكن إسرائيل تفعل ما يكفي للتمييز بين المدنيين والمسلحين في غزة. وفي حرب اليوم، يبدو أن إسرائيل تفعل ما هو أقل حتى من ذلك. في الواقع، ذكرت ‏‏صحيفة‏‏ ‏"‏نيويورك تايمز"‏‏ ‏‏في كانون الأول (ديسمبر) أن إسرائيل، في الحملة الحالية، وسعت تعريفها لـ"الأهداف القيّمة" واستعدادها لإلحاق الأذى بالمدنيين. ويتفق هذا الخبر مع تقرير صدر مؤخرًا في شبكة (سي إن إن) يفيد بأن إسرائيل أسقطت خلال الشهر الأول من الحرب مئات القنابل التي تزن الواحدة منها 2.000 رطل والقادرة على قتل أو جرح الناس على بعد أكثر من 1.000 قدم من مركز الارتطام، وأن ما يقرب من نصف الذخائر الإسرائيلية التي أسقطت على غزة كانت قنابل "غبية" غير دقيقة. وتعطي حملة تُشن بهذه الطريقة مصداقية للاتهامات بأن إسرائيل مهتمة بالانتقام وفرض ثمن على غزة بقدر ما تهتم بالسعي إلى تحقيق الأهداف العسكرية.‏
‏لا شك في أن الأمثلة على القتل غير المبرر للمدنيين في غزة وفيرة مسبقًا، ومن المؤكد أن المزيد من الأمثلة على موقف الحكومة الإسرائيلية المتراخي تجاه مقتل الأبرياء ستظهر بعد الحرب. ومن خلال الاستفادة من دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، يمكن للولايات المتحدة إقناع القوات الإسرائيلية بالامتثال للقانون الدولي في حملاتها والقيام حقا ببذلك ما في وسعها لتقليل الوفيات بين المدنيين.‏
‏لا يوجد حل سريع للمخالفات والانتهاكات المذكورة أعلاه، لأنها كلها أعراض للسبب الجذري نفسه: إعطاء إسرائيل الأولوية المطلقة لـ"إدارة الصراع" وتأجيل أي حل حقيقي له،‏ ‏‏بغض النظر عن عدد المدنيين -الفلسطينيين أو الإسرائيليين- الذين يتعرضون للأذى. كان هذا هو الموقف الذي أدى إلى الحملات العسكرية الاعتيادية في غزة على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهو الموقف الذي يسمح للحكومة الإسرائيلية بالمضي قدمًا في هذه الحرب من دون هدف واضح قابل للتحقيق في الأفق.‏
إن السبيل الحقيقي الأصيل والوحيد للمضي قدمًا هو الاعتراف بإنسانية كل من الشعبين والسعي إلى إيجاد طريق لكليهما لا يقوم فقط على القوة العسكرية. وستكون الخطوة الأولى الضرورية هي إنهاء هذه الحرب الآن. ويجب على "حماس" أن تعيد الرهائن، ويجب تقديم المعونة الإنسانية لشعب غزة. عندها فقط قد تصبح هذه الكارثة حافزًا للتغيير.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Myth of Israel's“Moral Army”
*أفنير غفارياهو Avner Gvaryahu،‏: المدير التنفيذي الحالي لمنظمة "‏‏كسر الصمت"‏‏ غير الربحية التي تعمل في إسرائيل. ‏ولد لعائلة صهيونية متدينة ودرس في مدرسة دينية. عند انضمامه إلى ‏الجيش الإسرائيلي‏‏ في العام 2004 كان رقيبًا في وحدة أوريف ‏‏للمظليين‏‏ حتى العام 2007. وأدرك أثناء خدمته في الجيش في ‏‏نابلس‏‏ وجنين الآثار السلبية للجيش الإسرائيلي على المجتمعات الفلسطينية. وقال لاحقًا إن قادته شجعوا أعضاء كتيبته على قتل الأهداف بدلاً من اعتقالها. ‏في العام 2018، اعتقلته شرطة الحدود الإسرائيلية، وكان آنذاك الرئيس التنفيذي للمجموعة، مع ثلاثة أعضاء آخرين من قيادة "كسر الصمت" في ‏‏متسبيه يائير‏‏ أثناء قيامهم بجولة في ‏‏تلال جنوب الخليل‏‏. ‏وهو منتقد دائم للحملات العسكرية الإسرائيلية في ‏‏الأراضي الفلسطينية المحتلة‏‏، ولا يعتبر النشاط العسكري الإسرائيلي فيها دفاعًا عن النفس.

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