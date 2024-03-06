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الأجيال الأدبية قائمة على التقارب أم التنافر؟.. تساؤل تطرحه صوت الجيل

3/6/2024 2:40:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان - صدر العدد 22 من مجلة "صوت الجيل"، التي تصدرها وزارة الثقافة، وهي مجلة شهرية مهتمة بإبداع الشباب.
في افتتاحية العدد كتب رئيس تحريرها الروائي جلال برجس بعنوان "الأجيال الأدبية حوار أم صراع على المكانة"، يقول فيها: "إن (الجيل الأدبي) مسمى نقديا، لا يهتم به كثير من الكتاب، لكنه أمر واقع يفرض نفسه من دون انقطاع، حين نشهد ظهور أسماء أدبية جديدة، وكتابات مغايرة، وحين تخفت أسماء كان لها حضورها، لهذا يحدث أن نجد كاتبًا شابا يتبنى القطيعة مع من سبقوه؛ إيمانا منه بأن ما ينشغل به على درجة من الاختلاف، تبيح له إغلاق الباب بوجه أي سابق أدبي".
ويرى برجس، أن كاتبا مكرسا يتشبث بمكانته، ويبني بينه وبين الجيل الجديد سورا عاليا يؤدي إلى القطيعة. إنّها حالة تدفعنا إلى التساؤل: هل تقوم علاقة الأجيال الأدبية على التقارب أم على التنافر؟. وبعيدًا عن التعميم، فإن التعاطي مع أمر مثل هذا من الزاوية التي يؤمن بها الكاتب الحقيقي، يقودنا بالطبع إلى أن العلاقة بين أي جيلين مبنية على الحوار، وتراكم المعرفة، والأسلوب، واللغة، أما ذهابنا إلى واقعية هذه الحالة للأسف الشديد، فإنه يشير إلى أن صراعا قائما بينهما، ولم يتوقف.
ويعتقد أنها الخشية على المكانة، التي تأخذ عند بعض الأفراد في سياق تحولاتها شكل الصراع الإقصائي، فهذا يسعى إلى تهشيم ذاك، بل إلى اغتيال منجزه، وذاك ينشغل بتسطيح ما يستجد من نصوص أدبية حديثة، ويعمل على عرقلة منتجها، من دون أن يدركوا أن هناك طرفا ثالثا في هذه المعادلة بيده الخيار الأمثل في التعاطي مع النص الأدبي، ألا وهو القارئ الذي لا ينفصل بالطبع عن حركة الزمن، فهو عنصر قابل للتطور، وقادر على أن يحدد خياراته، ويطلق في نهاية الأمر حكمه الشخصي؛ انطلاقًا من إيماننا بأن القراءة إعادة إنتاج للنص من بعد مختلف.
ويقول برجس: "إن النص الأدبي هو نتاج لخبرة الكاتب الحياتية، أي أنه مجموع مآلات تأملاته، وخياراته الثقافية، والفكرية، والسياسية، والاجتماعية، وإن هذا النص بكل مسبباته خاضع لحركة الزمن، فما كان بالأمس، ليس هو ما في هذه الأيام، وما في هذه الأيام لم يولد من الفراغ، بل إنه – وفي جانب منه – استمرار للنص السابق، لكنه استمرار مبني على سمة الزمن في مضيه إلى الأمام، وبالتالي تطور عناصره، بل حتى تبدلاتها".
وخلص إلى أنه لا يؤمن بالأبوية، ومنها الأبوية الأدبية، لكنه يؤمن بأنّ الكتابة استمرار للهاجس الآدمي الأول، والمحاولات الأولى لفهم الكون، هناك محاولات تستحق الانطلاق منها إلى نيل إجاباتنا عن أسئلتنا الوجودية، ومحاولات نفسها قصير، ولا تظهر منها سوى القشرة، في زمن نحن بأمس الحاجة فيه إلى اللؤلؤة التي بالطبع مكانها في الأعماق، أعماق الماء، وأعماق المحارة.
وكتب عضو هيئة تحرير المجلة الشاعر علي شنينات في "البوابة الرقمية"، "العالم الرّقمي الجديد: هيمنة أم انسجامٌ؟"، يقول فيها: "إن مركز بوسطن للاستشارات، ومركزه الرئيسي في ولاية مينيسوتا الأميركية، نشر دراسة على موقعه الإلكتروني، تناول خلالها مسألة الرقمية الجديدة، وتأثيرها المباشر وغير المباشر في الاقتصاد العالمي، وحذرت هذه الدراسة من أن العالم يذهب باتجاه هاوية اقتصادية قد تكون هي نهاية العالم التي تنبأ بها علماء الفيزياء، ولكنها اقتصادية هذه المرة".
ويشير إلى أن هناك مركزين للجاذبيّة يحكمان العالم الرقمي اليوم: الساحل الغربي للولايات المتحدة، والساحل الشرقي للصين، و يعدان موطنًا لأفضل 20 شركة إنترنت، عند قياسها من حيث القيمة السوقية. وتتمركز الشركات الرائدة في مجال البحث عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونيّة، في إحدى هاتين المنطقتين، ومع تفوقهم الكبير على المنافسين، فهم أيضًا المرشحون الرئيسيون للفوز في الحقبة الاقتصاديّة المقبلة.
ويرى أن معظم الدراسات تقول: "إن العالم على وشك التدمير الإبداعي، حيث ستؤدي التكنولوجيا الرقمية إلى إحداث اضطراب واسع النطاق في صناعات أخرى، وما حدث بالفعل للصحف وشركات التسجيلات، سوف يحدث قريبًا لجميع الصناعات، وفي السنوات الخمس المقبلة، يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تعطل حصة كبيرة من القيمة السوقية لصناعات متنوعة، مثل السيارات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة".
ويعتقد أنه من المرجح أن تحدث مرحلة التدمير في المستقبل، ولا نعرف إلى الآن من سيستحوذ على المكاسب؟ فهل سيظل مركزا الثقلِ ثابتين؟ أم أن المكاسب سوف تتوزع على نطاق أوسع؟ حيث يتمتع الساحلان الذهبيان بميزة مضاعفة، فقد تراكمت لديهما قيمة هائلة وثروة وقوة، من خلال الاستفادة من اقتصاد الفائز الذي سيأخذ كل شيء، والذي يتحكم بالعديد من نماذج الأعمال الرقمية.
وأعدت الكاتبة صفاء حطاب ملفا بعنوان "أدب الشباب في عمان.. سبيل الحكمة المتدفق عبر الزمن"، يقدم ملفنا تجارب عدد من الكتاب الشباب في محافظة العاصمة؛ للحديث عن خصوصية خبراتهم الأدبية، وعلاقتها بتاريخ مدينة عمان، وبما أنتجه كتاب المدينة المؤثرين عبر عقود من الزمن، وربط تجارب الشباب بإرث من سبقهم من الأسماء الملهمة، وبذاكرة المكان وبالوجدان الجمعي للعاصمة عمان، وكيف أثر التطور التكنولوجي على سهولة الانفتاح الفكري والتبادل الثقافي والأدبي في الفضاء العربي والعالمي، وأيضاً لتسليط الضوء على طموحات الأدباء الشباب وآمالهم، وتلمس تطلعاتهم للارتقاء بجهودهم الفكرية والأدبية.
وقد شارك في هذا الملف كل من: إيمان مرزوق، وزينب السعود، وبراء شلش، ورنا زكريا أبو سليمان، ومحمود البنان، ومحمد دلكي".
وتضمن العدد حوارا أجرته الكاتبة نبيلة حمد مع الشاعر علي العامري في زاوية "ملتقى الأجيال"، وتحت عنوان الأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان "ورد بلدي" اشتمل على ثلاث قصائد لمروان البطوش و"حياتنا بين المكياج والمونتاج" لأحمد نصيب، و"لإخواني المتعبين" لحسام شديفات، و"مخاض المدينة" لسكينة الرفوع، و"هذا نحن" لعاصم العطروز، و"قلبان في قلب واحد" لفرح البشايرة، و"سجدة على أعتاب الخلود لعمرو شرف، و"شيطان صغير" لصقر الحمايدة، و"مَحْلى تعاليلُه" لسالم المحادين، و"مكان مألوف لبيان مصطفى، و"خبر عاجل" لمنصور حجاحجة.
وفي زاوية (خرائط البوح)، كتب كل من: الشاعر سمير عبد الصمد تحت عنوان "قلائد المجد"، بينما تضمن مختبر العدد المواد؛ "ماتريوشكا سوار الصبيحي.. ماذا في قلب العالم؟" للناقد المصري منير عتيبة، و"روافد التشكيل السردي في ديوان"ذاكرة منسية" للشاعر أحمد حسن عوض، و"قراءة أدبية من منظور نفسي" للدكتورة رشا الفوال، و"جماليات بناء المكان في مجموعة صبحة علقم القصصية "مجرد صديقة" للدكتور محمد السماعنة، و"مزج المقروء والسمعي في أعمال مي التلمساني" لمحمد أسامة، و"هواجس الجيل الجديد من المبدعين العرب" لأحمد شرقي.
وفي زاوية مراسيل، كتبت الدكتورة منال بنت أحمد العُمري بعنوان "الشعراء السعوديون ومرحلة المخاض الإبداعي"، واختتم العدد بزاوية (نقوش) بمقالة للدكتورة نعمات الطراونة بعنوان "منازل البدو الهنيئة".

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