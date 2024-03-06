صفقة أم تصعيد

قبل بداية شهر رمضان في بداية الأسبوع القادم تبذل الإدارة الأميركية جهودا أخيرة من أجل التوصل إلى صفقة تبادل للمخطوفين ووقف للإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. الرئيس الأميركي، جو بايدن، نقل أمس الكرة إلى ملعب حماس. فهو قال للمراسلين بأن إسرائيل ردت إيجابيا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة ومصر وقطر، وأن الصفقة مرهونة الآن بإعطاء جواب إيجابي من قبل حماس. "في الأيام القريبة القادمة سنعرف"، هكذا قدر الرئيس رغم أن الصفقة يمكن تعقد حتى بعد بداية شهر رمضان، وقد حذر من تطور "وضع خطير جدا" إذا استمر القتال في القطاع خلال هذا الشهر.

عندما يتحدث بايدن عن حماس فهو يقصد بالأساس رئيس حماس في القطاع يحيى السنوار. العلاقة بين السنوار والعالم الخارجي تجري بين حين وآخر مع توقفات طويلة بين مرة وأخرى وترتبط بالرسائل التي يتم نقلها من مخبئه في القطاع إلى قيادة حماس الخارج. جميع جهود إسرائيل للعثور على السنوار فشلت حتى الآن، لكن الجيش والشاباك يواصلون مطاردته على أمل العثور عليه في خانيونس أو في رفح.

في الفترة الأخيرة، على خلفية المواقف المتصلبة لحماس في المفاوضات، والإبطاء في نقل الرد، ثار الشك في جهاز الأمن بأن السنوار قد غير طبيعته. حسب أحد التقديرات أصبح يهتم أقل الآن بالصفقة وهو يحاول الدفع قدما بالذات بعملية بديلة، تصعيد إقليمي في بداية شهر رمضان.

عندما شنت حماس الهجوم المفاجئ في 7 تشرين الأول فقد عول السنوار على أن شركاءه في المحور الراديكالي، حزب الله وبدرجة معينة إيران، سينضمون إلى جهوده ويهاجمون إسرائيل. هذه الخطة لم تتحقق. فحزب الله الذي يعتقدون في إسرائيل بأنه لا يعتبر شريك من البداية في عملية حماس وفي توقيتها قام بفتح جبهة أخرى مع إسرائيل على الحدود مع لبنان، لكنه أدار عملية محدودة لم تتصاعد إلى حرب شاملة. الآن في ظل الخصائص الدينية لشهر رمضان ربما أن السنوار يأمل في إطلاق جهود أخرى تشعل النار في القدس وفي الضفة الغربية، وربما المظاهرات الكبيرة في الدول العربية. هذا يبدو مثل المقامرة الكبيرة استمرارا لرهان قيادة حماس في القطاع عندما انطلقت لتنفيذ المذبحة في تشرين الأول.

في هذا الشأن السنوار يحصل على مساعدة معينة أيضا من الطرف الإسرائيلي – استفزازات وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير الذي يشعل من ناحيته الأجواء حول الحرم ويحاول فرض القيود على صلاة المسلمين في رمضان. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي في البداية كان يبدو وكأنه استجاب لضغط بن غفير أعلن أمس بأنه لن يتم فرض قيود على صلاة العرب الإسرائيليين. وحتى الآن بن غفير يمكنه بسهولة تأجيج النفوذ بمجرد زياراته وتصريحاته قرب الحرم في شهر رمضان.

ما الذي يريده السنوار؟ سيتبين في القريب. ربما هو أكثر مما في السابق يجب عليه الأخذ في الحسبان، إضافة إلى ضغوط الوسطاء، وضع المدنيين في القطاع. ولكن امتداد الضائقة حتى شهر رمضان، في الوقت الذي تحذر فيه المنظمات الدولية من تفشي الجوع الحقيقي في القطاع، يمكن أن يؤثر أيضا على اعتبارات حماس.

الأمر الذي أصبح واضحا هو التغيير الذي حدث في موقف الولايات المتحدة. ففي الفترة الأخيرة منذ الحادثة التي قتل فيها 100 شخص من سكان غزة أثناء الانقضاض على قافلة المساعدات (بعضهم أصيبوا بنار الجيش الإسرائيلي) هناك ارتفاع واضح في عدد قوافل الشاحنات التي تدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع. الأميركيون أيضا يقومون بإنزال المساعدات بالمظلات إلى القطاع يوميا. جو بايدن ووزير الخارجية انطوني بلينكن ومتحدثون آخرون في الإدارة أكدوا أمس على الحاجة إلى زيادة المساعدات.

الكارثة الإنسانية المتزايدة في القطاع تحتاج المزيد من اهتمام القيادة الأمنية في إسرائيل. يبدو أن عددا من القادة الكبار يعتبرون ذلك مشكلة لمنسق أعمال الحكومة في المناطق، وهو يريد فقط عدم إزعاجه في مواصلة الحرب. في المستوى السياسي هناك من يتفاخرون بصور الدمار والمعاناة في القطاع ويعتبرونها عقابا مناسبا على المذبحة. هذا ليس فقط رد اشكالي من ناحية إخلاقية، بل هنا يوجد أيضا قصر نظر إستراتيجي.

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