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عدم اليقين والشركات العائلية 2

3/6/2024 2:40:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في ظل اجواء عدم اليقين، والمخاطر المرتبطة بالتراجع الاقتصادي (أو) الترهل الإداري هناك خيارات للشركة العائلية: اما الاستمرار كما هي. هذا لا يعني بالضرورة الاندثار بل معناه الاستمرار كما هي الأمور ايام الجد والأب. بدواعي الحفاظ على ثقافة وقيم وسيطرة العائلة، والتي تبلى مع الزمن. من عيوب هذا النهج انه قد يحد من فرص التطوير والنمو، ويضعف ملاءة الشركة المالية، ويزيد من صراعات العائلة. وهو ما تثيره بالذات النساء في العائلة، خاصة حين ترغب بعضهن بدفع ابنائهن باتجاه مواقع قيادية دون الاخذ بالاعتبار مدى كفاءتهم، مدفوعات بالعاطفة وبالغيرة بغض النظر عن مصلحة الشركة ولهذا تداعيات خطيرة.
الخيار الثاني هو السير باتجاه الحوكمة الرشيدة وهو ما يعني شركة ذات استراتيجية قوية، وملاءة مالية عالية، وبعيدة عن التفاعلات السلبية التي تخلقها صلات الدم، فإن تمت الحوكمة تلتها مرحلة التحول لشركة مساهمة فهذا قمة المجد. لكن تبقى التحديات قائمة كشركة مساهمة مدرجة. اهمها التنازل عن الملكية الجزئية من الأسهم، بالإضافة الى تغييرات في النظم الإدارية والممارسات العملية، وتحرر أكبر تجاه حقوق الأقلية من المساهمين، وممارسات الافصاح غير المعتادين عليها، وإدخال غرباء عن العائلة في مجلس الادارة والإدارة التنفيذية. وهو ما يقودنا الى ضرورة استقطاب كفاءات مميزة الى الشركة.
من الأمثلة المناسبة هو ذلك التفاعل السلبي في الأسواق المالية المتقدمة بمعنى اتجاه السهم للانخفاض عند تعيين أحد الأقارب في الإدارة التنفيذية العليا! لذلك في الغرب يلجأون الى الحوكمة كأداة فعالة في تحديد مكونات المحفظة الاستثمارية المثالية. حيث يقبل المستثمرون على الشركات المحوكمة مما يجعل أسهمها تتميز بعلاوة سعرية اعلى من غيرها. وتكون تلك العلاوة هي الأعلى على الاطلاق إذا كانت الشركة عائلية مدرجة وذات سيولة وصاحبة حوكمه رشيدة في نفس الوقت.
على كل الاحوال، لا يمكن الاعتماد على نفس الهيكل او نظام الحوكمة العائلي بشكل موحد كما سبق ذكره، بل يمكن توصيفه في ثلاث مراحل: مرحلة المؤسس، مرحلة الاشقاء، ومرحله ابناء العمومة. ولكل منها مستوى خاص من الحوكمة. ولنبدأ بجوانب حوكمة المؤسس، حيث تكون إجراءات الحوكمة غائباً تماماً او ضعيفة وغير مكتوبة ويتم الاعتماد بشكل رئيسي على المؤسسين أكثر من الاعتماد على هيكل الإدارة المؤسسي. بعكس الجوانب الاخرى التي تكون كلها موثقة مثل العمليات اليومية، والامور الفنية وغيرها. لذلك يبرز ضعف التدقيق الداخلي واداره المخاطر، وغياب اي فصل للأصول من الناحية القانونية، فالشركة ملكية مشاع لأفراد العائلة. بجانب منح عقود لشركات مملوكة لأفراد من العائلة دون تنافسية، كما قد تغيب الثقة في الموظفين من خارج العائلة، وللحديث بقية.

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