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عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

3/6/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هناك جولة للملك على المحافظات، يلتقي فيها الناس ويسمعهم، كما ويلتقي مسؤولي الإدارات المحلية وفي تلك الزيارات يكون التنسيق عادة بين الديوان الملكي "ومكتب الملك" مع المؤسسات الرسمية والأهلية، المؤسسات الأهلية التي لها صوت حاضر في الديوان لها حظوة بالضرورة.
في الجولة الملكية الأخيرة، كان الملك في محافظة إربد، والتقى وجهاء وممثلي المحافظة – حسب الخبر الرسمي- في حدائق الملك عبدالله الثاني هناك.
طبعا مع حشد كبير مثل هذا الحشد الجماهيري ستكون هناك إجراءات تنظيمية مدروسة وسيسمع الملك لمتحدثين تم تأطيرهم لغايات تنظيمية بلا شك.
رأس الدولة، الملك تحدث بإشادة عن مشاريع متطورة في قطاعي المياه والطرق، وأشار إلى ضرورة تعزيز المنظومتين التعليمية والصحية.
محافظ إربد تحدث عن نقلات نوعية شهدتها المحافظة خلال 25 عاما ( وهي سنوات اليوبيل الذي يحتفل الأردن به)، وحدد المحافظ محاور تلك النقلات النوعية في التطوير بالاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة!
ثم افتتح الملك مدرسة ثانوية شاملة مختلطة، وزار بعدها المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب (وكنت اول مرة أسمع عن وجود مؤسسة بهذا الحجم من خبر الزيارة)، والخبر نفسه قدم لي معلومة مهمة عن المركز أنه يقوم بتزويد جميع مستشفيات المملكة سنويا بالنظائر المشعة الطبية الأساسية لتشخيص وعلاج السرطان، وأن التكنولوجيا المستخدمة فيه تدعم مجالات الطب والغذاء وعلم الأحياء والكيمياء وتحليل الطب الشرعي والبيئة والتعدين والزراعة والصناعة والبحث العلمي.
هذا كله مدهش ولافت ويعكس حضور الدولة لا في اليوبيل الفضي وحسب، بل في استحقاقها مئويتها الثانية أيضا.
لكن.. هنالك أيضا تلك المبادرات والملك تحديدا يحب المبادرات، وهي منها المبادرات الشبابية، والملك يعلن دوما أنه يؤمن برؤى الشباب دوما، ومنها أيضا مبادرات في الزراعة ومقاومة التصحر، وهو هاجس يحمله الملك في كثير من لقاءاته وأحاديثه وخطاباته.
في إربد، وعلى تخومها تحديدا، هناك على حدود دير يوسف، مشروع بدأ عام 2016، أسسته محامية أردنية هي الأستاذة أمل العمري، وهي مقيمة وتعمل في عمان، لكنها تؤمن بقضية كرست نفسها لها، وهي قضية مقاومة التصحر وزراعة الغابات، فأسست مشروع القينوسي الذي غرسته مع جيش من المتطوعين الشباب المحليين في المنطقة وكان غراسهم شتلات على أرض وبتعاون "فيه مشقة" مع المؤسسات الرسمية ومعارك مع البيروقراط ومخاطبات الصادر والوارد وتحديات التعليمات واللوائح والأنظمة، لكن المشروع اليوم انتهى بغابة حقيقية في دير يوسف فيها أكثر من 1500 شجرة حرجية مكتملة.
المشروع ما يزال قائما "بشق الأنفس وتهديدات العطش" وتمويله ما يزال ذاتيا من مؤسسته وأفراد مؤمنين بالفكرة.
لم يتلق المشروع دعما حقيقيا أكثر من "الحد الأدنى في رفع العتب" وبعض تغطيات إعلامية تلفزيونية وصحفية على صيغة تقارير محشوة في النشرات الإخبارية، ومن بينها مقالات كتبتها انا في صحف عربية.
أمس، وبعد الزيارة الملكية وقفت عند صفحة المحامية أمل العمري التي كتبت بعتب موجع وواضح: (.. طب مدام جلالة الملك اجا اربد ليش ما ورجيتوه غابة ديريوسف. وقلتوله هاي زرعها أردنيون.. اكيد كان رح يفرح فيها).
هذا مشروع بقوة المفاعل النووي، لأنه كان فرديا وذاتيا من شباب أردنيين، ونجح بعوامل الدفع الذاتي المؤمنة فيه، وهو إنجاز كامل من جيل "اليوبيل الفضي" الذي يحتفل الأردن به.
وهذا – بتصوري- مما يفرح له الملك.. فقط لو علم عنه.

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