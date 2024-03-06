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سورية السابقة!

3/6/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قبل العدوان الصهيوني على غزة في تشرين الأول الماضي كانت المبادرة العربية الخاصة بسورية قد وصلت الى طريق مسدود، وكان آخر اجتماع في القاهرة كئيبا سياسيا لان جميع الدول المشاركة كانت تدرك انه لا امل بأي خطوة قادمة، فما قبل قمة جدة من اجتماعات في عمان والسعودية وما بعدها لم تفتح الباب أمام خطوة في الملفات الخاصة بسورية والتي جاءت المبادرة من أجلها وأهمها إعادة تأهيل سورية عربيا ودوليا وتفكيك الحصار السياسي والاقتصادي عنها وأيضا ملفي اللاجئين السوريين والمخدرات.
بعد اجتماع عمان والتطورات الإقليمية عادت سورية الى الجامعة العربية وحضر الرئيس السوري القمة العربية وساد بعدها تفاؤل حذر لدى البعض وتشاؤم لدى البعض الآخر الذي ثبتت صحة تشاؤمه.
كان واضحا أن الدولة السورية تتعامل على قاعدة ان انتصارها على المعارضة المسلحة في معظم مناطق سورية هو الذي جعل العرب يسعون للتطبيع معها واعادتها إلى الجامعة العربية، وان سورية لا تحتاج العرب رغم ازمتها الاقتصادية الخانقة وعزلتها السياسية الدولية، وحتى ملف المخدرات وملف اللاجئين السوريين فإن القناعة الرسمية السورية أنهما يشكلان ازمة لدول الجوار والاقليم وليس للدولة السورية، بل ان ملف المخدرات والكبتا غون تحديدا هو ملف اقتصادي للدولة ولجهات موالية لها ولحلفاء من ميليشيات ايرانية، ولهذا لم يكن هنالك اي دافع امام الحكومة السورية للذهاب خطوة إلى الأمام والتعامل مع الاشتراطات الدولية او السعي لحل سياسي للازمة او توفير شروط عودة آمنة للسوريين ولا ان توقف عمليات تهريب المخدرات او نشاطات الميليشيات.
ومع مجيء العدوان على غزة لم يعد ملف سورية مهما لاحد من العرب وغيرهم، وبالنسبة لسورية فإن العدوان ازال عبء اي ضغوطات من اي طرف عليها للتعامل بإيجابية مع المبادرة العربية، وهذا من الناحية النظرية ايجابي للنظام السوري لكنه على المدى البعيد تكريس للازمة وكل اثارها على الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والايجابي بالنسبه له هو بقاء النظام وهو امر لم تكن المبادرة العربية تسعى للعبث به.
لكن فترة العدوان على غزة وماقبلها من عمليات استهداف اسرائيلي مكثف لأهداف ايرانية وحزب الله في المدن السورية عززت قناعة خطيرة على صعيد السيادة السورية وهي اختطاف ايران وميليشياتها للدولة السورية ثقافيا وسياسيا وامنيا واقتصاديا، وحتى لو كان قدوم ايران وميليشياتها إلى سورية بطلب من النظام لمنع سقوطه فإن الثمن الذي تدفعه سورية اليوم كبير جدا، فالارض والسماء السورية خارج سيطرة النظام عندما تريد إسرائيل ضربها، وسورية هي قاعدة عسكرية كبرى لايران وتحت الضرب العسكري الاسرائيلي دائما.
قد يشعر النظام السوري ومعه ايران وميليشياتها بالراحة لتلاشي المبادرة العربية واستمرار توسع النفوذ الإيراني لكن المصلحة الحقيقية لسورية الدولة والناس ان تتخلص من آثار الازمة الكبرى جزئيا او كليا، فتحول آثار الازمة الى جزء من تركيبة سورية السياسية والعسكرية والاقتصادية والسكانية يعني ان هناك سورية جديدة تتكون بالتدريج السيادة الحقيقية فيها لايران، باقتصاد ضعيف جدا وواقع سياسي حتى لو احتفظ بشكليات سورية "السابقة " الا انه يحمل سورية مختلفة جدا.

MENAFN06032024000072011014ID1107944249

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