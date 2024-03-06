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اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

3/6/2024 2:40:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تعد تقارير آفاق الأمن الغذائي العالمي الصادرة عن البنك الدولي من التقارير الأساسية التي تسهم في فهم الوضع الغذائي العالمي وتوجيه السياسات والاستثمارات نحو تحقيق الأمن الغذائي. تعتمد هذه التقارير على تحليلات مبنية على البيانات والنماذج لتقديم تقديرات دقيقة للوضع الحالي والمتوقع للأمن الغذائي العالمي.
فعلى الرغم من التقدم في تحسين الأمن الغذائي على مستوى العالم، إلا أن هناك تحديات مستمرة تشكل تهديداً لهذا القطاع، وتتضمن هذه التحديات الجفاف المتزايد وتغير المناخ والنزاعات المسلحة وتدهور الأراضي الزراعية. لذا، يجب على الدول والمنظمات الدولية العمل بشكل متكامل لتبني استراتيجيات مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توفير الغذاء للجميع، حسب تقرير البنك الدولي.
ولهذا السبب، قام البنك الدولي بتضمين الأمن الغذائي ضمن التحديات العالمية الثمانية التي يجب معالجتها على نطاق واسع. وقد قام البنك بتخصيص مبلغ 45 مليار دولار لمعالجة هذه القضايا وحماية سبل كسب العيش في جميع أنحاء العالم، متجاوزا حجم ارتباطه الأولي المتوقع البالغ 30 مليار دولار الذي أعلنه البنك في أيار (مايو) 2022.
لضمان وجود سياسات فعالة وخطط استجابة، يجب توقع وفهم تطور الأمن الغذائي وردود الأفعال المرتبطة به على الاتجاهات المستقبلية، مع التركيز على أوضاع الأمن الغذائي العالمي في العام 2024 وما بعده، حيث تشير التوقعات إلى استقرار بوتيرة بطيئة في ظل تزايد التفاوتات بين فئات الدخل.
التقرير يشير إلى نقطتين بغاية الأهمية؛ أولا، أن الوضع العالمي للأمن الغذائي يستقر بوتيرة بطيئة، حيث يتعافى العالم ببطء من تداعيات جائحة كورونا والتوترات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي. يتسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، وانخفاض الدعم المالي، والظواهر المناخية الحادة في زيادة الضغوط على النمو الاقتصادي العالمي.
ثانيا، يكشف تقرير تشرين الأول (أكتوبر) 2023 عن الأمن الغذائي عن تفاوتات واضحة بين فئات الدخل، حيث يختبئ وراء الاستقرار العام في الأمن الغذائي العالمي تحديات كبيرة. وبينما تظهر البلدان ذات الدخل المرتفع تحسنا واعدا، تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض مكاسب قصيرة الأجل فقط، بينما تتوقع زيادة في عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلدان ذات الدخل المنخفض.
يقدر تقرير آفاق الأمن الغذائي العالمي أنه لتوفير شبكة أمان اجتماعي تغطي 25 % من احتياجات السعرات الحرارية اليومية لمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ستحتاج العالم إلى تمويل سنوي يبلغ حوالي 90 مليار دولار حتى العام 2030. هذا يستند إلى توقعات الفترة حتى 2027-2029، ولكن في حالة حدوث تغيرات كبيرة، مثل ارتفاع التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأولية، فإن هذه الاحتياجات قد ترتفع بشكل كبير إلى حوالي 120 مليار دولار سنويا. وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن تكلفة معالجة سوء التغذية بين النساء والأطفال تتجاوز 11 مليار دولار سنويا، بينما يمكن أن تحتاج تحويلات النظام الغذائي العالمي إلى ما بين 300 و400 مليار دولار سنويا.
تشير هذه الأرقام، حسب تقرير البنك الدولي، إلى أن الإجمالي المطلوب لمعالجة الأمن الغذائي والتغذوي على مستوى العالم يمكن أن يصل إلى 500 مليار دولار سنويا، وهو ما يعد صغيرا نسبيا بنسبة 0.5 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ومع ذلك، يجب مراعاة أن هذا التقدير محتمل أن يكون متحفظا، حيث لا يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الكاملة للسعرات الحرارية أو التغذية الكافية، ولا يعكس الآثار الطويلة الأجل لسوء التغذية الحالي. كما أنه يفرض عبئا ثقيلا بشكل غير متناسب على البلدان منخفضة الدخل، حيث يعادل التمويل المطلوب حوالي 95 % من إجمالي ناتجها المحلي، مما يبرز الحاجة إلى مسؤولية عالمية مشتركة لمواجهة هذه التحديات.

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