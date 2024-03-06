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الانضباط المالي

3/6/2024 2:40:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في سياق الإصلاح الاقتصادي وتحسين الإدارة المالية العامة في الأردن، تبرز أهمية معالجة قضايا الموازنة والخزينة والانضباط المالي في المؤسسات الحكومية، إذ إن غياب الانضباط المالي يعتبر من العقبات الرئيسية أمام تحقيق استدامة مالية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ويجب الإقرار بأن الإنفاق الحكومي يجب أن يتم وفقاً للمخصصات الموضوعة في الموازنة العامة، فالانحرافات عن هذه المخصصات تؤدي إلى تراكم الديون والمستحقات غير المدفوعة، مما يضع ضغوطاً متزايدة على المالية العامة، ويحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين والاستثمار في مشاريع تنموية.
من جهة أخرى، يعد التخصيص غير الكافي للموارد للمؤسسات الحكومية مشكلة لا تقل أهمية، حيث يمكن أن يعيق تحقيق الأهداف الموضوعة، ويؤثر سلباً على الأداء العام للمؤسسة. تشكل الإدارة الفعالة للموارد والمحافظة على الانضباط المالي ركيزتين أساسيتين في هذا المسعى، فالحكومة تواجه التحدي المستمر لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والضرورة الملحة للسيطرة على العجز في الميزانية والدين العام.
وتسليط الضوء على الانضباط المالي لا يعني فقط التقيد بالميزانيات المحددة، بل يشمل أيضًا تبني استراتيجيات مبتكرة لزيادة الإيرادات الحكومية وتحسين الكفاءة في الإنفاق، إذ إن السعي نحو موازنة موجهة بالنتائج يتطلب قدرًا كبيرًا من الشفافية، وتحليلًا دقيقًا للأثر الاقتصادي للمشاريع والبرامج الحكومية، وذلك لضمان أن تحقق الاستثمارات العامة أعلى عائد ممكن، لاسيما ان تعزيز التعاون بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية يمكن أن يسهم في تجسير الفجوات وتحقيق تكامل أكبر في الجهود الرامية لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي.
لتجاوز هذه العقبات، تسعى وزارة المالية إلى فرض الالتزام بالإنفاق ضمن المخصصات المحددة وتحقيق موازنة موجهة بالنتائج، إذ ان هذا النوع من الموازنات يعتمد على مبادئ تخصيص الموارد بناءً على الأداء وتحقيق الأهداف، مما يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية. ومع ذلك، فإن التحدي الذي يواجه الأردن ليس فقط في وضع هذه الموازنة، بل في تنفيذها وضمان التزام جميع الوحدات الحكومية بها، مما يتطلب ذلك تطوير آليات جديدة للمراقبة والتقييم، وكذلك تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
إن التحدي الأكبر يكمن في ترسيخ ثقافة الانضباط المالي والمحاسبة على الأداء، وذلك بالتزامن مع تعزيز الآليات الرقابية وتفعيل دور الأجهزة المعنية بالتدقيق والمراجعة، كما يتطلب الأمر تفعيل التعاون بين مختلف الوزارات والهيئات لضمان توجيه الإنفاق الحكومي نحو البرامج والمشروعات ذات الأولوية والأثر الاستراتيجي على التنمية الوطنية والاقتصادية.
بناءً على ذلك، فإن الأمر يتطلب تحولاً جذرياً في إدارة المالية العامة، يستلزم إرادة قوية وتعاوناً فعالاً بين جميع الأطراف الفاعلة، لضمان تحقيق الاستدامة المالية ودفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً.
إن الانتقال إلى موازنة موجهة بالنتائج يعتبر خطوة ضرورية نحو تحقيق استدامة مالية وتعزيز الاقتصاد الوطني، لكن لا بد من الاعتراف بأن هذه العملية تتطلب وقتاً وجهوداً متواصلة، فضلاً عن الدعم الفني والمالي من شركاء التنمية.
والأهم من ذلك، يجب أن يكون هناك التزام إداري قوي لضمان تحقيق هذه التحولات المالية والاقتصادية المنشودة.

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