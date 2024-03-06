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الضفة جبهتنا الساخنة

3/6/2024 2:40:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نعم، يجب أن ينطلق الأردن في سياسته الخارجية من مربع مصالحه الذاتية أولا، أهل فلسطين بشكل عام وغزة على نحو خاص يقدرون عاليا مواقف الأردن وشعبه وملكه، ولكن بعيدا عن العلاقات الوثيقة بين الشعبين، فإن من المتفق عليه أن الضفة الغربية تعتبر عمقاً إستراتيجياً للأردن.
الشرخ الفلسطيني الفلسطيني عميق، وهو خلاف سياسي ترجم إلى تحالف اقتصادي تمثل بمصالح وظيفية للناس مع هذا الفصيل أو ذاك، إضافة إلى تحالفات مع ((ممولين)) من معسكرات دولية متنازعة نقلت نزاعها للعلاقة بين الفصائل الفلسطينية، ناهيك عن هيكل اقتصادي فلسطيني مربوط ومرتبط مع دولة الاحتلال، حيث أن عددا كبيرا من العمال الفلسطينيين يعملون داخل دولة الاحتلال، والذين تم إيقاف التعامل معهم بعد حرب غزة وهو ما يزيد غليان الضفة.
ويذكر في هذا الصدد أيضا، أن 750 ألف مستوطن مسلح يعبرون عن أنفسهم بأنهم ((فدائيون)) في 86 مستوطنة إسرائيلية، وهي التجمعات الأكثر تسلحا في دولة الاحتلال، والمعلومات تتوالى عن توجه حكومة الاحتلال لتزويد المستوطنين بصواريخ مضادة للآليات، الأمر الذي يزيد خطر التهجير للأردن الذي يتشدق به وزراء إسرائيل علنا.
أشار الدكتور حسام زملط سفير دولة فلسطين في بريطانيا في لقاءاته المتتالية في الأردن، إلى ضرورة محاصرة دولة الاحتلال ومنع السلاح عنها كوسيلة ضرورية لوقف الحرب على غزة، وأشار أيضا إلى أن دولة الاحتلال باعتبارها مشروعا غربيا فإنه يجب الضغط على دول الغرب للجم إسرائيل وخنق أدواتها في الحرب وذلك بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح!
لا يستطيع الأردن أن يغض البصر عمّا يحصل في الضفة الغربية، وإن تدخله السياسي والأمني والاقتصادي مصلحة أردنية عليا، فإن التعويل على علاقاتنا مع أميركا وإسرائيل لم يكن ولم يعد آمنا قط، من الصحيح أن علاقتنا مع أميركا قوية ومن الصحيح أن الحدود الأردنية الطويلة مهمة للكيان، ولكن يمكن لإسرائيل العمل على نقل خطر حدود الأردن عليها إلى الداخل الأردني، وذلك بخلخلة الجبهة الداخلية- لا سمح الله- وبالتهجير الذي ما زال لأغلب المراقبين السياسيين خطرا داهما واحتمالا قائما لا يجوز التقليل من خطورته وإمكانيته.
وعلى الرغم من أن منظومة القانون الدولي خذلت الفلسطيني، وعلى الرغم من أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزم، إلا أنه يحظى بأهمية سياسية كبيرة، وبما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت المشروع الأردني بشأن وقف الحرب في غزة، فإن الأردن هو الأقدر والأولى ليقود المجموعة العربية لحشد الدعم لإصدار قرار بمنع تزويد إسرائيل بالسلاح، والامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتي تهدف إلى حد الاقتتال في غزة، في مسعى دولي مماثل للجهد العظيم الذي قاده في الجمعية العامة لاستصدار قرار بوقف الحرب في شهر أكتوبر الماضي.
إن مراقبة ما يجري في الضفة الغربية هو غاية في الأهمية للأردن، والعمل على تثبيت الفلسطيني بالطرق كافة، إضافة إلى توسيع فرجار العلاقة السياسة مع جميع الفصائل الفلسطينية والعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية، كل هذا هو مصلحة أردنية عليا، واستمرار جهود الأردن لوقف الحرب ضرورة ملحة كما أن محاصرة إسرائيل- نعم محاصرة قدرة إسرائيل على الحصول على السلاح- من الأمور العملية الضرورية التي يمارس الأردن فيها جهودا جبارة، ومن هذا المنطلق لا من نشاط دبلوماسي مضاعف يقوده الأردن بمساندة عربية، لاستصدار قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح! هذا ضروري.

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