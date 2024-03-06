تربية الرصيفة تطلق مبادرة الرؤية الملكية لزراعة 10 مليون شجرة

MENAFN - Alghad Newspaper) مندوباً عن مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، الدكتور فيصل الهواري، أطلق مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ احمد الشديفات المبادرة الوطنية لزراعة 10 مليون شجرة خلال 10 سنوات على مستوى الوزارة اليوم الأربعاء 6-3-2024 في مدرسة عبد الله بن مسعود الثانوية للبنين.



وتأتي المبادرة ضمن خطط الوزارة لتنفيذ الرؤية الملكية والمبادرة الوطنية لزراعة 10 مليون شجرة خلال 10 سنوات لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.



وفي بداية الحفل، رحّب مدير المدرسة الأستاذ سامر الخطيب بمندوب مدير إدارة التعليم العام، مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة، ورئيس مجلس التطوير التربوي وأعضاء مجالس التطوير ورئيس قسم التعليم العام الأستاذ أكرم أبو قطام ورئيس قسم الإعلام الأستاذ داود خليفة وعضو قسم الإعلام الصحفي الأستاذ عمر الزاغ ومسؤول العمل التطوعي ومسؤول الكشافة والمرشدات في قسم النشاطات التربوية القائد عثمان الفاخوري والسادة مديرو المدارس المشاركة والسادة المشرفون التربويين والشرطة المجتمعية ومندوب بلدية الرصيفة.



من جانبه، أكد الشديفات في كلمة له، أهمية هذه المبادرة، مؤكداً حرص جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، على الزراعة مؤكدا رؤى جلالته التي منحت الزراعة في الأردن أولوية كبرى، إضافة إلى مبادرات وزارة التربية والتعليم لزيادة الرقعة الخضراء وتوفير بيئة مدرسية مناسبة خاصة بعد التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.



وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الرسمية في اللواء، حيث تبرعت بلدية الرصيفة ممثلة برئيس البلدية الإعلامي شادي الزيناتي، لتزويد المدرسة بأشتال الشجر لزراعتها.