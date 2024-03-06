حملة للتبرع بالدم في مستشفى البادية الشمالية الشرقية الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعاء الزيود البادية الشمالية
الشرقية- تنظم مديرية التربية
والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية، بالتعاون مع مستشفى البادية الشمالية
يوم الخميس، حملة تبرع بالدم في مبنى المديرية تحت شعار " قطرة من دمك تنقذ
حياة"، وذلك تحت رعاية مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم
الدكتور فيصل الهواري.
ويأتي ذلك بمناسبة
احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
سلطاته الدستورية والذي يصادف على مروره ٢٥ عاما.
وقال بيان صادر عن
المديرية، إن عملية التبرع بالدم ستقام في مبنى المديرية من الساعة التاسعة صباحا
وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا لموظفي المديرية، ومن الساعة الثانية عشرة وحتى
الساعة الثانية ظهرا للمعلمين والمعلمات والمجتمع المحلي، داعية المواطنين إلى
التبرع بالدم تجسيدا لمبدأ قطرة دم تنقذ حياة إنسان.
MENAFN06032024000072011014ID1107944244
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.