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جرش.. لماذا تترك أعشاب الربيع لتجف وتصبح وقودا لحرائق الغابات؟

3/6/2024 2:38:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش– تتجدد المخاوف من استمرار ترك الأعشاب التي تنمو بكثافة بين غابات جرش، خلال فصلي الشتاء والربيع، وعدم إزالتها قبل جفافها وتحولها لوقود الحرائق صيفا، فيما هذا العام، يدق مهتمون بالشأن البيئي جرس الإنذار مبكرا، في ظل موسم ربيعي يبدو مختلفا، وشهد نموا كثيفا للأعشاب التي ستكون خطرا كبيرا على الغابات بعد أقل من شهرين، عندما تجف وتصبح أكثر قابلية للاشتعال.
ويحذر هؤلاء المهتمون، من أن ترك الأعشاب خلال هذه الفترة يعني صعوبة إزالتها لاحقا، مؤكدين ضرورة أن تسارع الجهات المعنية بوضع خطط لمعالجة هذا الخطر.
في المقابل، تؤكد مديرية زراعة جرش أن أعمال إزالة وتنظيف الأعشاب، ستبدأ بعد عطلة عيد الفطر المقبل، مباشرة، موضحة أن الانتظار عائد لعدم تعيين عمال لهذه الغاية حتى الآن.
ويطالب الخبير السياحي ورئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة جرش الدكتور يوسف زريقات، بضرورة أن يتم عمل حملات لجمع النفايات وتنظيف الأعشاب والحشائش قبل بدء الموسم السياحي بالغابات، حتى تسوق هذه المواقع السياحية بشكل سليم، وتكون بكامل جاهزيتها، ولا تشكل خطرا على الزوار، خاصة خطر الحرائق بعد إشعال النيران من قبل المتنزهين وتركها بعد انتهاء التنزه.
وأوضح أن التوجه السياحي العالمي حاليا نحو السياحة البيئية وسياحة المغامرات وسياحة المسارات، وتعتبر غابات ومحميات محافظة جرش هي نقطة انطلاق، وهي وجهة سياحية بيئية نشطة نظرا لمناخها وتوسطها بين المحافظات.
وأوضح أن هذه الأعشاب قنابل موقوتة إذا تركت بدون تنظيف، وجفت، مبينا أن مجلس المحافظة رصد مخصصات مالية لزراعة جرش ومديرية السياحة ومديرية الآثار لغاية تعيين عمال على نظام المياومة والبدء مبكرا بتنظيف الأعشاب والحشائش.
في هذا الخصوص، يقول مدير حراج جرش المهندس فايز الحراحشة إن حركة التنزه البيئي وسياحة المغامرات وسياحة المسارات ستبدأ بعد عطلة العيد مباشرة، وقد ساعدت المنخفضات الجوية الأخيرة على نمو الأعشاب والحشائش بشكل كثيف وعلى امتداد مساحات واسعة.
ولفت إلى أن مديرية الزراعة بجرش بدأت بحراثة جوانب الطرقات لإزالة الأعشاب بواسطة "تراكتور" واحد ولم يتم تعيين عمال حتى الآن على نظام المياومة لغاية البدء بعمليات تنظيف الأعشاب من المواقع الحيوية يدويا.
وأكد الحراحشة أن تعيين العمال سيكون بعد عطلة العيد، ولن يقل عددهم عن 20 عاملا، وسيتم توزيعهم على المشاتل ومواقع أخرى، كما سيتم إيكالهم مهمة تنظيف الأعشاب والحشائش في مواقع التنزه والمواقع القريبة من الغابات وجوانب الطرق.
وأوضح أن قسم الحراج يقوم حاليا بزراعة 4 آلاف شتلة حرجية في المصطبة و4 آلاف شتلة حرجية في بلدة بليلا ضمن مشاريع التحريج التابعة للمنظمات الدولية، ويعمل في كل مشروع 35 عاملا على موازنة المنظمات.
ويعتقد أن حركة التنزه ستبدأ بالتحسن تدريجيا بعد ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم السياحة الداخلية بالأخص إلى محافظة جرش التي تتميز بغاباتها ومناخها ومحمياتها الطبيعية، متوقعا ان يتجاوز عدد الزوار الآلاف في عطلة نهاية الأسبوع، ما يتطلب جهودا أكبر للسيطرة على وضع النظافة والأعشاب والحشائش في غابات جرش، والتي بحاجة إلى جهود مشتركة من البلديات والأشغال والمؤسسات الأهلية والأندية الشبابية والجمعيات والمتطوعين.
بدوره، قال الناشط المهندس خلدون عتمه، إن محافظة جرش تتميز بغاباتها الجميلة والتي تتعرض للحرائق سنويا وآخرها حريق غابات وديان الشام العام الماضي، والذي أتى على مئات الدونمات واستمر لعدة أيام.
وبين أن من أهم أسباب انتشار الحرائق الأعشاب الجافة والشجيرات التي تشكل بيئة خصبة للحرائق وتساهم في انتشارها بسرعة كبيرة.
ولفت إلى ضرورة أن تنفذ الجهات المعنية مبادرات إزالة الأعشاب والحشائش وتنظيف الغابات والطرقات وممرات التنزه وتعشيبها حاليا قبل جفافها وقبل نمو كميات ومساحات أوسع يصعب السيطرة عليها فيما بعد، سيما وأن الغابات ومواقع التنزه ممتدة على مساحات واسعة في جرش، ويجب السيطرة عليها في أسرع وقت.

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