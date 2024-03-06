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كارديال صناعة سعودية بقيادة مُصمم موهوب

3/6/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تُعد "كارديال " واحدة من أبرز الشركات السعودية الرائدة في صناعة الساعات جتى أصبحت من أهم معارض الساعات حول المملكة بما يعادل أكثر من 150 فرع، فضلا عن حصدها العديد من الجوائز المهمة في الأعوام الأخيرة.
انطلقت رحلة كارديال في العام 1983، مع عالم الساعات، لتصبح علامة تجارية سعودية بارزة بفضل تميزها وإيمانها بتقديم الجودة والتصاميم المميزة خلال سنوات تواجدها في الأسواق.
ويقود فريق التصميم في "CARDIAL" المهندس عبدالمحسن آل هادي، متسلحًا بكثير من الخبرة والمعرفة، كونه أحد المصممين البارزين في عالم فنون الحلي، وبدأت موهبته منذ نعومة أظفاره، إذ اتجه إلى رسم تصاميم المجوهرات والساعات، وساعده في ذلك شغف والده الذي اهتم بصناعة الساعات منذ ٤٠ عام كما حرص والده على حضور المعارض والمؤتمرات والتعرف إلى مصممين عالميين، ممّا جعله يملك خبرة عالية في مجال تصميم وتصنيع الساعات والإكسسوارات في سن ُمبكره، وفضلا عن ذلك فإن كارديال تملك فريق مصممين عالمي اوروبيين متميزين في صناعة الساعات.
وتوسعت كارديال التي تتميز منتجاتها بالأناقة والفخامة، فأطلقت المتجر الإلكتروني للوصول إلى عملائها داخل وخارج المملكة، وفي أي وقت، ليكون أول متجر إلكتروني متخصص في الساعات بالمملكة، وبلغ عدد زواره أكثر من 20 ألف زائر يوميًا، وأكثر من مليون مستخدم سنويًا، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع على الصعيدين المحلي والعالمي في المستقبل القريب.
تضم الشركة تشكيلة واسعة من الساعات المصممة بتصاميم متنوعة ومميزة تلبي مختلف الأذواق، ولم تتوقف منتجات الجمال عند كارديال على الساعات والإكسسوار فحسب، بل أضافت العطور ذات الجاذبية العالية والجودة المتقنة من الطبيعة ومواردها الخلابة بالإضافة لحقائب كارديال الراقية لتكمل اطلالة كل امرأة أنيقة.
كما تضم كارديال عدة علامات تجارية مختلفة ومن المقرر أن تطلق الشركة علامات تجارية جديدة بأسماء مستقلة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في متاجر صغيرة موزعة على مناطق مختلفة.
كارديال علامة تجارية سعودية وفخر الأجيال.

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