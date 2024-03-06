كارديال صناعة سعودية بقيادة مُصمم موهوب

(MENAFN
- Al Watan) تُعد "كارديال " واحدة من أبرز الشركات السعودية الرائدة في صناعة الساعات جتى أصبحت من أهم معارض الساعات حول المملكة بما يعادل أكثر من 150 فرع، فضلا عن حصدها العديد من الجوائز المهمة في الأعوام الأخيرة.
انطلقت رحلة كارديال في العام 1983، مع عالم الساعات، لتصبح علامة تجارية سعودية بارزة بفضل تميزها وإيمانها بتقديم الجودة والتصاميم المميزة خلال سنوات تواجدها في الأسواق.
ويقود فريق التصميم في "CARDIAL" المهندس عبدالمحسن آل هادي، متسلحًا بكثير من الخبرة والمعرفة، كونه أحد المصممين البارزين في عالم فنون الحلي، وبدأت موهبته منذ نعومة أظفاره، إذ اتجه إلى رسم تصاميم المجوهرات والساعات، وساعده في ذلك شغف والده الذي اهتم بصناعة الساعات منذ ٤٠ عام كما حرص والده على حضور المعارض والمؤتمرات والتعرف إلى مصممين عالميين، ممّا جعله يملك خبرة عالية في مجال تصميم وتصنيع الساعات والإكسسوارات في سن ُمبكره، وفضلا عن ذلك فإن كارديال تملك فريق مصممين عالمي اوروبيين متميزين في صناعة الساعات.
وتوسعت كارديال التي تتميز منتجاتها بالأناقة والفخامة، فأطلقت المتجر الإلكتروني للوصول إلى عملائها داخل وخارج المملكة، وفي أي وقت، ليكون أول متجر إلكتروني متخصص في الساعات بالمملكة، وبلغ عدد زواره أكثر من 20 ألف زائر يوميًا، وأكثر من مليون مستخدم سنويًا، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع على الصعيدين المحلي والعالمي في المستقبل القريب.
تضم الشركة تشكيلة واسعة من الساعات المصممة بتصاميم متنوعة ومميزة تلبي مختلف الأذواق، ولم تتوقف منتجات الجمال عند كارديال على الساعات والإكسسوار فحسب، بل أضافت العطور ذات الجاذبية العالية والجودة المتقنة من الطبيعة ومواردها الخلابة بالإضافة لحقائب كارديال الراقية لتكمل اطلالة كل امرأة أنيقة.
كما تضم كارديال عدة علامات تجارية مختلفة ومن المقرر أن تطلق الشركة علامات تجارية جديدة بأسماء مستقلة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في متاجر صغيرة موزعة على مناطق مختلفة.
كارديال علامة تجارية سعودية وفخر الأجيال.
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