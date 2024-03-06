بيتابس تطور منصة تنظيم الدفع لتعزيز حلول الدفع الالكتروني للمشاريع الكبرى بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت مجموعة بيتابس، الشركة الرائدة في مجال حلول الدفع الالكتروني و الحائزة على عدة جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش مؤتمر LEAP عن اكتمال الربط لطرق الدفع الرئيسية في المملكة العربية السعودية لتطوير وتعزيز منصة تنظيم الدفع الخاصة بها.
تأتي هذه الخطوة الإستراتيجية التي أعلنت خلال أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في العالم، لتعمل على توسيع نطاق بيتابس داخل سوق المملكة العربية السعودية ، بالإضافة الى تعزيز التزامها بتقديم خدمات معالجة المدفوعات المتكاملة إلى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية بما في ذلك الصناديق والكيانات التي تشرف على مشاريع البنية التحتية والتطوير الكبرى.
يأتي انشاء بيتابس لمنصة حلول الدفع الالكتروني المتكاملة لخدمة الجهات الحكومية وعملاء المؤسسات من خلال مجموعة تقنية قوية لكل من المعاملات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. يعد القطاع العام في المملكة العربية السعودية من اكثر القطاعات ازدهاراً والذي يعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 ولذا فإن حلول بيتابس صممت لتقدم منصة امنة قابلة للتخصيص والتطوير لتواكب اهداف الرؤية بالإضافة الى قدرتها على إدارة ومعالجة عدد ضخم من المعاملات الالكترونية في الثانية الواحدة من خلال خوادم في داخل المملكة العربية السعودية مطابقة للمعاير والمواصفات المعمول بها بالمملكة وتحمل شهادة مزود خدمة تكنولوجيا الدفع من قبل المدفوعات السعودية، حيث تمتلك بيتابس حقوق الملكية الفكرية لجميع المنتجات المقدمة ضمن منصتها، مما يهيئ بيتابس للتطوير والتعديل المناسب لكل عميل تجاري أو حكومي بما يتناسب مع متطلبات العمل المطلوب وبسرعة قياسية نظراً الى ان المنتج سعودي بالكامل.
توفر منصة بيتابس حلولاً مصممة خصيصًا للوزارات والمؤسسات المالية والكيانات الأخرى متاحة على النظام السحابي أو داخل الشركة أو من خلال نماذج هجينة لضمان المرونة. كما تمكن بيتابس القطاع العام في المملكة من إطلاق خدمة تنسيق/تنظيم الدفع الخاصة بها على أساس معياري، مما يلبي جميع متطلبات تأمين البيانات الخاصة بهم، وهو ما يمثل فائدة رئيسية لمواكبة تطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية وبرامج التطوير الضخمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واستعدادًا لمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
الميزة الرئيسية الأخرى هي أنه مثلما تتمتع وزارات المملكة بسجل حافل في إطلاق المشاريع الأكثر شهرة في العالم، فإن بيتابس لديها سجل حافل في تسهيل الإطلاق السريع لإصدار بطاقات أو بوابة الدفع في غضون 5 إلى 12 أسبوعًا فقط مما يجعلها الأسرع في مجال المدفوعات في المنطقة العربية.
يعد هذا الربط الجديد إضافة مهمة لبيتابس، وسيسمح الآن للشركة بتوسيع خدماتها إلى الجهات الحكومية من خلال معالجة وتحصيل الدفع بكفاءة وأمان. ومن خلال هذا التعزيز، ستتمكن بيتابس من تلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك عملاء القطاع العام.
تأتي منصة تنظيم الدفع من بيتابس تتويجاً لتطورات وجهود الشركة في تحسين تجربة المستخدم وتوفير مجموعة شاملة من حلول الدفع لجميع القطاعات بما في ذلك الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة.
وكجزء من تكامل خدماتها وترتيباتها مع الشركاء المرخصين، تمكن بيتابس الآن تقنيتها لشركائها من قبول المدفوعات بسلاسة من خلال إحدى طرق الدفع الأكثر شعبية واستخدامًا في المملكة - سداد التي تهدف دائمًا إلى تسريع التحول الرقمي في المملكة.
وعلى هامش مؤتمر LEAP في الرياض، قال عبد العزيز الجوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس: "صممت المملكة المشاريع الضخمة والكبرى لتحفيز الاقتصاد، وتتوسع فوائدها بشكل كبير خارج قطاعي العقارات والبنية التحتية، مما يساعد على تنويع الاقتصاد. وباعتبارنا العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، نحن فخورون بتعزيز هذا النمو من خلال خدمات الدفع الالكتروني الخاصة بنا والتي تتضمن الآن خيارات الدفع المحلية الرئيسية".
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