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بيتابس تطور منصة تنظيم الدفع لتعزيز حلول الدفع الالكتروني للمشاريع الكبرى بالمملكة

3/6/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت مجموعة بيتابس، الشركة الرائدة في مجال حلول الدفع الالكتروني و الحائزة على عدة جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش مؤتمر LEAP عن اكتمال الربط لطرق الدفع الرئيسية في المملكة العربية السعودية لتطوير وتعزيز منصة تنظيم الدفع الخاصة بها.
تأتي هذه الخطوة الإستراتيجية التي أعلنت خلال أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في العالم، لتعمل على توسيع نطاق بيتابس داخل سوق المملكة العربية السعودية ، بالإضافة الى تعزيز التزامها بتقديم خدمات معالجة المدفوعات المتكاملة إلى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية بما في ذلك الصناديق والكيانات التي تشرف على مشاريع البنية التحتية والتطوير الكبرى.
يأتي انشاء بيتابس لمنصة حلول الدفع الالكتروني المتكاملة لخدمة الجهات الحكومية وعملاء المؤسسات من خلال مجموعة تقنية قوية لكل من المعاملات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. يعد القطاع العام في المملكة العربية السعودية من اكثر القطاعات ازدهاراً والذي يعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 ولذا فإن حلول بيتابس صممت لتقدم منصة امنة قابلة للتخصيص والتطوير لتواكب اهداف الرؤية بالإضافة الى قدرتها على إدارة ومعالجة عدد ضخم من المعاملات الالكترونية في الثانية الواحدة من خلال خوادم في داخل المملكة العربية السعودية مطابقة للمعاير والمواصفات المعمول بها بالمملكة وتحمل شهادة مزود خدمة تكنولوجيا الدفع من قبل المدفوعات السعودية، حيث تمتلك بيتابس حقوق الملكية الفكرية لجميع المنتجات المقدمة ضمن منصتها، مما يهيئ بيتابس للتطوير والتعديل المناسب لكل عميل تجاري أو حكومي بما يتناسب مع متطلبات العمل المطلوب وبسرعة قياسية نظراً الى ان المنتج سعودي بالكامل.
توفر منصة بيتابس حلولاً مصممة خصيصًا للوزارات والمؤسسات المالية والكيانات الأخرى متاحة على النظام السحابي أو داخل الشركة أو من خلال نماذج هجينة لضمان المرونة. كما تمكن بيتابس القطاع العام في المملكة من إطلاق خدمة تنسيق/تنظيم الدفع الخاصة بها على أساس معياري، مما يلبي جميع متطلبات تأمين البيانات الخاصة بهم، وهو ما يمثل فائدة رئيسية لمواكبة تطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية وبرامج التطوير الضخمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واستعدادًا لمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
الميزة الرئيسية الأخرى هي أنه مثلما تتمتع وزارات المملكة بسجل حافل في إطلاق المشاريع الأكثر شهرة في العالم، فإن بيتابس لديها سجل حافل في تسهيل الإطلاق السريع لإصدار بطاقات أو بوابة الدفع في غضون 5 إلى 12 أسبوعًا فقط مما يجعلها الأسرع في مجال المدفوعات في المنطقة العربية.
يعد هذا الربط الجديد إضافة مهمة لبيتابس، وسيسمح الآن للشركة بتوسيع خدماتها إلى الجهات الحكومية من خلال معالجة وتحصيل الدفع بكفاءة وأمان. ومن خلال هذا التعزيز، ستتمكن بيتابس من تلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك عملاء القطاع العام.
تأتي منصة تنظيم الدفع من بيتابس تتويجاً لتطورات وجهود الشركة في تحسين تجربة المستخدم وتوفير مجموعة شاملة من حلول الدفع لجميع القطاعات بما في ذلك الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة.
وكجزء من تكامل خدماتها وترتيباتها مع الشركاء المرخصين، تمكن بيتابس الآن تقنيتها لشركائها من قبول المدفوعات بسلاسة من خلال إحدى طرق الدفع الأكثر شعبية واستخدامًا في المملكة - سداد التي تهدف دائمًا إلى تسريع التحول الرقمي في المملكة.
وعلى هامش مؤتمر LEAP في الرياض، قال عبد العزيز الجوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس: "صممت المملكة المشاريع الضخمة والكبرى لتحفيز الاقتصاد، وتتوسع فوائدها بشكل كبير خارج قطاعي العقارات والبنية التحتية، مما يساعد على تنويع الاقتصاد. وباعتبارنا العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، نحن فخورون بتعزيز هذا النمو من خلال خدمات الدفع الالكتروني الخاصة بنا والتي تتضمن الآن خيارات الدفع المحلية الرئيسية".

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