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HONOR تطلق هاتفها الرائد في السعودية خلال ملتقى LEAP 2024

3/6/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن إطلاقها الإقليمي الأول لهاتفها الرائد Magic6 Pro في الرياض. بهذه المناسبة ألقى السيد راي جو، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة HONOR Device Co., Ltd.، خطاباً على المسرح الرئيسي لواحدة من أهم الأحداث التقنية في العالم لتقديم الهاتف الذكي مع عرض تجارب تضع متطلبات الانسان في المقام الأول ومدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي. كما سلط الضوء على ثقة HONOR في الآفاق المستقبلية لسوق المملكة العربية السعودية والتزامها بالتنمية المحلية عالية الجودة.
في هذا السياق، تحدث السيد راي جو، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة HONOR Device Co., Ltd. قائلاً "نحن في HONOR نفتخر بمشاركة رؤيتنا لمستقبل الذكاء الاصطناعي على الأجهزة الذكية خلال ملتقى LEAP والكشف عن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء تجربة مستخدم مخصصة وسهلة تضعنا على الطريق نحو عالم ذكي جديد يخدم الجميع." كما أضاف "متابعة لموضوع LEAP 2024 وهو "نحو عوالم جديدة"، نرغب في إلقاء الضوء على الحدود التالية للذكاء الاصطناعي الذكي على مستوى النظام الأساسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي القائم على النوايا والذي يركز على الإنسان والتعاون عبر أنظمة التشغيل.
توسعت علامة HONOR بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، حيث حققت إنجازات رئيسية من خلال تقديم منتجات مبتكرة وخدمات محسنة، خاصة خلال العام

في نوفمبر 2023، افتتحت HONOR أول متجر تجارب لها في الشرق الأوسط؛ وفي يناير 2024، ومن خلال إنشاء المستودع الوطني السعودي، أكدت العلامة على تفانيها من أجل تحسين الخدمات اللوجستية وتوفير المنتجات للمستخدمين بشكا أكثر كفاءة؛ وبعد ذلك، في فبراير، أطلقت HONOR متجرها الرسمي عبر الإنترنت، ووعدت بتقديم منتجات عالية الجودة بشكل أكثر ملاءمة؛ هذا الشهر، ستكشف HONOR عن مركز الخدمة الحصرية HONOR في جدة، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والمصمم لتقديم خدمة أفضل للمستهلكين في المملكة. وأشار جو في كلمته الرئيسية: "تعكس هذه الإنجازات التزامنا القوي بتقديم أفضل منتجاتنا وخدماتنا للمستهلكين في المملكة العربية السعودية".
اكتشف سحر الذكاء الاصطناعي HONOR Magic6 Pro
أطلقت علامة HONOR مؤخرًا أحدث نظام تشغيل لها وهو MagicOS 8.0، على HONOR Magic6 Pro، وهو أحدث هاتف ذكي رائد مزود بالذكاء الاصطناعي المُدمج بشكل كامل على مستوى النظام الأساسي وأول واجهة مستخدم قائمة على ما يقصده المستخدم (IUI) في الصناعة يتم إطلاقه للمستهلكين في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. تشمل الميزات البارزة خاصية Magic Portal، وهي ميزة توصية اختصارات قائمة على المقاصد تتيح للمستخدمين التبديل بسلاسة والوصول إلى الخدمات بين التطبيقات والأجهزة بضغطة واحدة، وMagicLM، نموذج اللغة الضخم الخاص بشركة HONOR والموجود على الجهاز والذي يضم سبعة مليارات معلمة، ويعمل ضمن نظام التشغيل MagicOS من أجل تعلم نية المستخدم بشكل أفضل على مستوى النظام الأساسي وتحسين تجربة المستخدم. ويتوافق أحدث نظام لها مع HONOR Notes وParallel Spaces، بالإضافة إلى 100 تطبيق رئيسي على مستوى العالم.
كما يستفيد نظام كاميرا Falcon المحدث في HONOR Magic6 Pro من الذكاء الاصطناعي لتمكين المستخدمين من التقاط الحركات السريعة بتفاصيل معقدة. بفضل خوارزمية التقاط الذكاء الاصطناعي المحسنة، تتنبأ كاميرا HONOR AI Motion Sensing Capture باللحظات الحاسمة وتلتقطها بدقة فائقة الوضوح دون عناء.
ترقية سيناريوهات الذكاء الاصطناعي
من المتوقع أن يكون عام 2024 مليء بالعديد من الطفرات الثورية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي ستستفيد منها العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا من أجل تلبية احتياجات المستهلكين بطرق جديدة ومبتكرة. قادت HONOR هذه الموجة من خلال إضافة الذكاء الاصطناعي إلى MagicOS وتقديم أول واجهة مستخدم قائمة على النوايا (IUI) على مستوى النظام الأساسي في المجال، والتي تتضمن نواة جديدة لإنشاء واجهة مستخدم جديدة. بالتعاون مع قادة الصناعة على المستوى العالمي، أنشأت HONOR نظاماً بيئياً مترابطاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لربط الأجهزة من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر، مما يوفر للمستخدمين تجربة سلسة عبر الأجهزة والتطبيقات والأنظمة البيئية المختلفة.
أداء قوي مدفوع بالابتكار
يتم تشغيل هاتف HONOR Magic6 Pro بواسطة منصة Snapdragon 8 Gen 3 المحمولة، مما يوفر تحسنًا بنسبة 30% في أداء وحدة المعالجة المركزية وزيادة أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 25% للأجهزة الجديدة. بفضل محرك Qualcomm® AI، يتم دعم ميزات الذكاء الاصطناعي في HONOR Magic6 Pro بسلاسة واستقرار استثنائيين، مما يحقق تحسنًا ملحوظًا بنسبة 98% مقارنة بالطرز السابقة. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة Snapdragon 8 Gen 3 المحمولة تجارب ألعاب استثنائية بكفاءة بطارية رائعة ومليئة بالتطورات التي تعيد تعريف الأداء القوي.
وإدراكًا للأهمية المتزايدة لعمر البطارية بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على أجهزتهم للاستخدام لفترة طويلة، تبرز HONOR كأول علامة تجارية تطبق ابتكارات البطاريات الناشئة من قطاعات أخرى على الهواتف الذكية. مستوحاة من صناعة السيارات الكهربائية الثورية (EV)، تقدم HONOR بطارية HONOR من الجيل الثاني الجديدة كليًا المصنوعة من السيليكون والكربون مع HONOR E1، وهي مجموعة شرائح تعمل على تعزيز كفاءة الطاقة، إلى HONOR Magic6 Pro. تُظهر بطارية 5600 مللي أمبير أداءً استثنائيًا في درجات الحرارة المنخفضة، ويمكن للمستخدمين تشغيل فيديو YouTube لمدة 81 دقيقة عند -20 درجة مئوية مع بقاء مستوى البطارية 10% فقط. بالإضافة إلى ذلك، بفضل تقنية الشحن السلكي السريع من HONOR بقدرة 80 واط والشحن السريع اللاسلكي من HONOR6 بقدرة 66 واط، يمكن للمستخدمين شحن هاتف HONOR Magic6 Pro بنسبة 100% في 40 دقيقة فقط، مما يتيح للمستخدمين الأكثر انشغالًا شحن أجهزتهم بسرعة أثناء التنقل.
بفضل التميز في تقنية البطارية المتقدمة لجهاز HONOR Magic6 Pro، حصل الجهاز على المركز الأول في تصنيفات البطاريات العالمي DXOMARK بأعلى درجة 157. أيضًا، مع أول خمس علامات DXOMARK مُنحت في عام 2024، بقدم هاتف HONOR Magic6 Pro أداء متميز على مستوى الكاميرا، قدرات الصوت، شاشة العرض، البطارية والصور السيلفي.
حماية استثنائية
تتميز شاشة هاتف HONOR Magic6 Pro بزجاج يعد هو الأكثر مقاومة للسقوط في الصناعة حتى الآن، ويتفوق بشكل كبير بفضل تحسينات في مقاومة الشاشة عند السقوط. تم اعتماده ومنحه شهادة القدرة الشاملة على مقاومة الزجاج عند السقوط من فئة الخمس نجوم من SGS في سيناريوهات متعددة، حيث تم تصنيع الشاشة من مواد متقدمة مع تحسين بنسبة 50% في كثافة الكريستال، مما يعزز قدراتها على امتصاص الصدمات بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بالزجاج العادي.
السعر والتوفر
سيتوفر هاتف HONOR Magic 6 Pro باللونين الأسود والأخضر للطلب المسبق في سوق المملكة العربية السعودية بداية من 21 مارس 2024، ويمكن شراؤه من خلال مكتبة جرير، eXtra، STC، HiHonor ومتاجر البيع الأخرى. سيتوفر HONOR Magic6 Pro للشراء بشكل رسمي بسعر يبدأ من 3999 ريال بداية من 28 مارس، 2024.

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