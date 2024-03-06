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إحالة منشأة للعطور للنيابة لعدم التزامها بتسليم 3 سيارات للفائزين بجوائز مسابقتها

3/6/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت وزارة التجارة منشأة لبيع العود والعطور بمحافظة جدة وأحالتها إلى النيابة العامة لتحايلها على مستهلكين فائزين في مسابقة تجارية أعلنت عنها ونظمتها مؤخراً، وبدلاً من تسليمهم سيارات سلمتهم جوائز عينية بقيمة 20 ألف ريال.
وكشفت الوزارة أن المنشأة أعلنت عن مسابقة "دون ترخيص" جوائزها ثلاث سيارات بقيمة 230 ألف ريال للواحدة منها، وبعد ذلك قامت باستخراج ترخيص مسابقة تجارية وأعلنت عن جوائز عبارة عن "سيارة صينية" بقيمة 88 ألف ريال، وهاتفين ذكيين.
ولم تلتزم المنشأة بتسليم الجوائز المعلن عنها، واستبدلتها بجائزة بقيمة 20 ألف ريال للفائز بالسيارة، وخالفت أيضاً المادة (19) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري التي تنص على تسليم الجوائز خلال المدة المحددة نظاما بـ 7 أيام من تاريخ فرز النتائج.
وأكدت الوزارة أهمية التزام المنشآت بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، والترخيص لها، محذرة من أي عمليات تحايل أو تضليل للمستهلكين، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال ذلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري الذي ينص على عقوبات تصل إلى الغرامة بمليون ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتهيب وزارة التجارة بعموم المنشآت التجارية للالتزام بقواعد السوق العشرة المعتمدة لدى الجهات الحكومية لرفع معدلات الامتثال ومنع المخالفات التجارية، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية بجميع مناطق المملكة لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.

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