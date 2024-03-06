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السواحه: السعودية من أسرع 10 دول عالميا في الاقتصاد الرقمي

3/6/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد مركز التواصل الحكومي اليوم، المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله السواحه، وذلك بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، وجرى إقامته بالتزامن مع انطلاقة أعمال المؤتمر التقني الأكبر من نوعه في المنطقة والعالم ليب24.
وأكد السواحه أن المملكة حققت خلال العام 2023 قفزات نوعية على مستوى نمو الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، حيث نما سوق التقنية ليصل إلى أكثر من 48 مليار دولار بنسبة نمو 10% عن العام 2022، لافتًا إلى المنجز التاريخي الذي تحقق بفضل دعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - المتمثل في تربع المملكة على استثمارات رأس المال الجريء بتحقيقها أكثر من 1,3 مليار دولار بنسبة نمو 33% عن العام السابق، مبينًا أن استحواذ المملكة على 52% من حجم الاستثمار الجريء بالمنطقة جاء في ظل انخفاض عالمي حاد في استثمارات رأس المال الجريء بنسبة -38%.
وعلى صعيد الفضاء؛ أشار إلى الرحلة التاريخية "السعودية نحو الفضاء" التي جرى خلالها إرسال أول رائدة فضاء سعودية عربية مسلمة إلى محطة الفضاء الدولية ووصول أول رائد فضاء سعودي إلى المحطة، ونجاح تنفيذ 14 تجربة علمية على متن أكبر منصة بحثية في الفضاء، منوهًا بارتفاع إجمالي رواد الفضاء السعوديين إلى 5 رواد، منهم 3 قاموا بمهام في الفضاء.
وأوضح أن حجم سوق التقنية في المملكة وصل إلى 183 مليار ريال بنهاية العام 2023، مع نسبة نمو تجاوزت 10% عن عام 2022، رافق ذلك زيادة في حجم سوق الاتصالات وصلت نسبتها 4% مقارنةً بالعام السابق بانتقاله من 73 مليار ريال إلى 75.9 مليار ريال أي ما يعادل 20.24 مليار دولار، كاشفًا عن الزيادة التي صاحب سوق تقنية المعلومات التي بلغت نسبتها 8% بانتقالها من 81 مليار إلى 87.5 مليار بنهاية العام الماضي إذ بلغ حجم الزيادة 23,3 مليار دولار مدعومًا ذلك بمبادرات دعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية.
وتحدث السواحه عن الزيادة التي شهدها سوق المحتوى الرقمي بوصول حجمه إلى ما نسبته 70% وتمكنه من الانتقال من 11.8 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، أي ما يعادل 5 مليار دولار، مرجحًا سر هذا التفوق إلى مبادرات تعظيم العائد من سوق الألعاب الالكترونية من خلال إطلاق استثمارات جديدة ومبادرات برنامج Ignite، إضافة إلى انتعاش الأعمال السعودية على المنصات الرقمية الترفيهية مثل شاهد ونتفليكس.
وسلط الضوء على الشركات السعودية التي يحتضنها الكراج وعدد الرياديين والشركات التي يحتضنها، معددًا إنجازات المملكة على صعيد الابتكار كاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في علاج فقر الدم المنجلي ونجاح ذلك في تخفيض التكلفة من 3 مليون دولار إلى 300 ألف دولار، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة نجاح الأدوية خلال مرحلى التجارب السريرية من 10% إلى 85% مستشهدًا بتجربة تُقام حاليًا بمستشفى الحرس الوطني في الرياض.
من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للامن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل بن سعود الخميسي، أن مؤتمر ليب 24 هو نواة دعم وتمكين وتوجيه القيادة الرشيدة، الذي جعل المملكة محط الأنظار، ومركز محوري في التقنية والابتكار والاستثمار للمنطقة بلا منازع، حيث وجه سمو ولي العهد بعد نسخة ليب الأولى بأن يكون مؤتمر ليب مؤتمرًا سنويًا.
وقال الخميسي: "نحن هنا، في النسخة الثالثة التي نتحدى فيه أنفسنا ليكون أكبر، وأفضل، وأشمل، ليس فقط بعدد الحضور الهائل في كل نسخة، بل وأيضًا بعدد الاستثمارات والإطلاقات والاتفاقيات التي تحدث هنا من جهات حكومية وخاصة، محلية وعالمية"، واصفاً مؤتمر ليب24 بأنه منبع الإطلاقات، والاستثمارات والاتفاقيات في التقنية والتي يصل صداها للعالم أجمع.

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