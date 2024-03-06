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الحاجز المرجاني الأسترالي مهدد بالتبييض

3/6/2024 2:37:18 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر العلماء من تعرض الحاجز المرجاني العظيم قبالة ساحل ولاية كوينزلاند بشرق أستراليا إلى التبييض المدمر.
وبحسب منظمة ((كلايمت كاونسيل)) المحلية، غير الحكومية، تُظهر الصور الجديدة تحت الماء المدى الكامل للكارثة.
وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية (إيه. بي. بي) بتأثر منطقة طولها 1100 كيلومتر من جزيرة ((ليزارد)) إلى جزر ((كيبل)) في الجنوب بالفعل.
ووفقا للخبراء، فإن المشكلة بدأت بسبب موجة حر بحرية شهدتها المنطقة أخيرا.
وقالت ديانا كلاين، مديرة مشروع مجموعة الرصد البيئية ((كورال ووتش))، التي تقوم بزيارات منتظمة لمحطة أبحاث جزيرة هيرون في الجزء الجنوبي من الحاجز المرجاني على مدى 25 عاما، إنه أسوأ حادث تبييض شهدته على الإطلاق. وأضافت لـ((إيه. بي. بي)): ((لحسن الحظ، نجت جزيرة هيرون من العديد من حوادث التبييض خلال العامين الماضيين، لكن الطريقة التي تبدو عليها الآن مدمرة)).
وتقع الجزيرة على مسافة نحو 460 كيلومترا شمال بريسبان في المنطقة المتأثرة حاليا بعملية التبييض.
ويتعرض الحاجز المرجاني العظيم للتهديد بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحترار العالمية.
وتتحول الشعاب المرجانية للون الأبيض نظرا لهروب الطحالب التكافلية، التي تكسبها لونها الطبيعي، بسبب الظروف المناخية الصعبة.

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