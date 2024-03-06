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استخراج أخطبوط من حلق مريض

3/6/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Al Watan) استخرج أطباء في سنغافورة أخطبوطا عالقا من حلق مريض يعاني صعوبة بالبلع.
وأصيب بلوك، البالغ من العمر 55 عاماً، بخوف شديد عندما أخبره الأطباء بأن أخطبوطا عالقا بحلقه، قبل أن ينجحوا في سحبه، وإنهاء معاناته الصحية.
واعترف المريض بأنه تناول الأخطبوط بالفعل ضمن وجبة بحرية، مشيرا إلى أنه شعر بعدها بالإعياء، وهرع إلى مستشفى ((تان توك سينغ)).
وأظهر الفحص وجود انسداد في المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة. ووجد الأطباء أن الأخطبوط استقر على مسافة 5 سم من مكان التقاء المريء بالمعدة، وتمكنوا في النهاية من إخراجه باستخدام الملقط بعد محاولات فاشلة.
وقد تمكن المريض من العودة إلى منزله بعد يومين فقط.

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