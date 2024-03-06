استخراج أخطبوط من حلق مريض

(MENAFN
- Al Watan) استخرج أطباء في سنغافورة أخطبوطا عالقا من حلق مريض يعاني صعوبة بالبلع.
وأصيب بلوك، البالغ من العمر 55 عاماً، بخوف شديد عندما أخبره الأطباء بأن أخطبوطا عالقا بحلقه، قبل أن ينجحوا في سحبه، وإنهاء معاناته الصحية.
واعترف المريض بأنه تناول الأخطبوط بالفعل ضمن وجبة بحرية، مشيرا إلى أنه شعر بعدها بالإعياء، وهرع إلى مستشفى ((تان توك سينغ)).
وأظهر الفحص وجود انسداد في المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة. ووجد الأطباء أن الأخطبوط استقر على مسافة 5 سم من مكان التقاء المريء بالمعدة، وتمكنوا في النهاية من إخراجه باستخدام الملقط بعد محاولات فاشلة.
وقد تمكن المريض من العودة إلى منزله بعد يومين فقط.
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