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ماسك مقاضى بـ128 مليون دولار

3/6/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Al Watan) يقوم أربعة من كبار المسؤولين السابقين في تويتر، الذين أقيلوا من قبل الملياردير إيلون ماسك، عندما اشترى شركة التواصل الاجتماعي، بمقاضاته بمبلغ يزيد على 128 مليون دولار كتعويضات عن الفصل، وفقُا لدعوى قُدِمت، الاثنين، في محكمة كاليفورنيا.
ويقول الرئيس التنفيذي السابق، باراج أجراوال، والمدير المالي السابق نيد سيجال، والمدير القانوني السابق، فيجايا جادي، والمستشار العام السابق، شون إدجيت، إن ماسك فصلهم ((دون سبب، ثم اختلق قضية مزيفة، وعين موظفين من شركاته المختلفة لدعم قراره))، وفقًا للدعوى، ولم يكن هناك رد من ماسك في البداية.
واشترى ماسك تويتر، الذي أعاد تسميته إلى ((إكس)) منذ ذلك الحين، في أكتوبر 2022 مقابل حوالي 44 مليار دولار. وقام بطرد المديرين التنفيذيين الأربعة، بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ مباشرة.
ووفقًا للشكوى التي رُفعت في محكمة اتحادية في شمال كاليفورنيا، قال ماسك في رسائل الفصل الخاصة به ((إن كل مدعي ارتكب الإهمال الجسيم والسلوك السيء الإرادي)) دون استشهاد بواقعة واحدة يدعم هذا الادعاء.
وتقول الشكوى إن ماسك لديه غضب خاص تجاه المدعين، لأنهم مثلوا بشكل مناسب وقوي مصالح المساهمين العامين في تويتر طوال محاولة ماسك غير المشروعة للتراجع عن الصفقة؛ للاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي.
وتشير الدعوى إلى أنه ((بسبب جهودهم، تعهد ماسك بالانتقام مدى الحياة)).
ويطالب أجراوال بحوالي 47 مليون دولار، ويطلب سيجال بأقل من 45 مليون دولار، في حين يطالب جادي وإدجيت بمبلغ 20 مليون دولار و6.8 مليون دولار على الترتيب؛ ليصل الإجمالي إلى حوالي 128 مليون دولار.
وفقدت ((إكس)) قيمة كبيرة منذ استحواذ ماسك عليها بسبب انخفاض إيرادات الإعلانات.

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