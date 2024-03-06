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غرامة قياسية ضد Apple

3/6/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Al Watan) وجهت المفوضية الأوروبية ضربة قوية لشركة ((آبل))، حيث فرضت عليها غرامة قياسية بـ1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار)، لمكافحة الاحتكار وإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق على توزيع تطبيقات بث الموسيقى.
وقالت المفوضية إنها وجدت أن ((آبل)) قد طبقت قيودا على مطوري التطبيقات، ما منعهم من إبلاغ مستخدمي iOS عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوافرة خارج التطبيق.
وزعمت أن شركة ((آبل)) منعت أيضا مطوري تطبيقات بث الموسيقى من تقديم أي تعليمات حول كيفية اشتراك المستخدمين في هذه العروض الأرخص.
وتعد هذه أول غرامة ضد الاحتكار تفرض على شركة ((آبل)) من بروكسل، ومن بين أكبر الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا.
وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في قضية ((آبل))، بعد شكوى من ((سبوتيفاي)) في 2019. وتم تضييق نطاق التحقيق، للتركيز على القيود التعاقدية التي فرضتها ((آبل)) على مطوري التطبيقات، والتي تمنعهم من إبلاغ مستخدمي آيفون وآيباد بخدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة بأسعار أقل خارج متجر التطبيقات.
واستمر سلوك ((آبل)) 10 سنوات تقريبا، وفقا للمفوضية، بما دفع العديد من مستخدمي iOS إلى دفع أسعار أعلى بكثير مقابل اشتراكات بث الموسيقى بسبب رسوم العمولة المرتفعة التي تفرضها ((آبل)) على المطورين، وتمريرها إلى المستهلكين في شكل رسوم أعلى.
وستؤدي الغرامة إلى تفاقم التوترات بين شركات التكنولوجيا الكبرى وبروكسل، في وقت يزيد فيه الاتحاد الأوروبي من التدقيق على هذه الشركات.

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