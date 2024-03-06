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300 ألف للحفاظ على قصر بئر جعد

3/6/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يستطيع أي سائح أو زائر أو ضيف على منطقة نجران أن يفوت فرصة زيارة قصر بئر جعد الطيني والتاريخي، ذلك القصر الشاهق والشامخ والملفت للأنظار لجماله وروعة تصميمه ودقة الهندسة في بنائه والذي يتوسط المزارع الخضراء وأشجار النخيل ويطل على قمة جبل أبو همدان وقلعة رعوم التاريخية من الغرب بمركز وقرية الحضن جنوب غرب نجران، والذي يعود تاريخ بنائه إلى 1307 للهجرة، ويتكون من 7 أدوار بنيت من لبن الطين المخلوط بالتبن، وأسقفه من جريد وجذوع النخل والأثل، وأساسه من الحجارة والطين، ولازال يحتفظ بباب مدخله العملاق والأثري وعند تفقد واطلاع السواح الذين يقدمون من داخل المملكة ومن العديد من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية وعند وصولهم إلى قمة القصر وسطحه، تجذبهم وتدهشهم المناظر الساحرة فيقومون بالتقاط أجمل الصور والفيديوهات التذكارية.
300 ألف للترميم
يقول سداح مانع آل حيدر أحد الورثة المالكين للقصر لقد ورث والدي وعمي حمد هذا القصر من والدهم الشيخ علي بن مانع آل حيدر، والمعروف بقصر الشيخ علي بن مانع (قصر بئر جعد)، حيث المكان والموقع الدي تم بناؤه فيه، والذي قام ببنائه قبل 138 عاما، وورثناه نحن أحفاده وحرصنا جميعا على الحفاظ عليه، حيث يعتبر إرثا تاريخيا نعتز به ونفخر نحن وأجيالنا والأجيال القادمة، ولم نتوان عن القيام بترميمه وإصلاح ما كان آيلا للسقوط والحفاظ على نمط بنائه وشكله وتصميمه وفتح المجال للسائحين والزائرين من داخل المملكة ومن دول عديدة خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، يأتون معظمهم هم وعائلاتهم للتجول داخله وتزويدهم بكافة المعلومات والإجابة على جميع أسئلتهم الواردة وقد تم ترميمه قبل 10 سنوات، حيث كلف ترميمه ما يقارب الـ 300 ألف ريال تكفل بها جميع الورثة، وكان يقطنه أكثر من 5 أسر وتسمى (حلل)، ويتميز بدقة الهندسة في بنائه وصلابته وارتفاعه الشاهق، حيث يكشف قرية الحضن وما جاورها بالكامل ويطل على مناظر طبيعية خلابة تجذب وتذهل السواح والزوار فلا يفوتون التقاط أجمل الصور التذكارية، وهم مبدعون في ذلك ويقوم العديد بإرسالها لنا؛ حيث لا زال التواصل مع معظمهم قائما.
إهداء جنبية
وكان أحد ورثة القصر سداح آل حيدر قد احتفى بأحد زوار المنطقة وضيوفها وأحد زائري قصر بئر جعد من دولة العراق الشقيق، وقدم له واجب الضيافة، وتم إهداؤه (الجنبية النجرانية) حيث قابلها الضيف بسعادة بالغة، وعبر عن بالغ تقديره وشكره لنجران وأهالي نجران على ما وجده من رحابة صدر وكرم ضيافة وحفاوة استقبال غير مستغربة.

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