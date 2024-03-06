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قراءة 300 ألف صفحة بماراثون اقرأ

3/6/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ((إثراء)) عن النتائج الأخيرة لأول ماراثون نوعي للقراءة بنسخته الثالثة، حيث بلغ عدد الصفحات المقروءة 326250، على أن يتم زراعة 2504 أشجار بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي لمكافحة التصحر في السعودية والجهات المعنية في الدول المشاركة، من منطلق دور المركز في دعم المعرفة وتعزيز الجوانب الثقافية، ورفع مستوى القراءة على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما أن الماراثون يسعى إلى تحفيز المجتمع على القراءة في المكتبات العامة، إيمانًا بدورها في إثراء الحياة العلمية والثقافية والحضارية.
وكانت قد أعلنت مكتبة الإسكندرية بمصر ومركز إثراء والمكتبة الوطنية بالمغرب، عن الإقبال الشديد من كافة فئات المشتركين إذ تحقق منه أهدافًا مرجوة تصب في تغذية الوعي الفكري والمعرفي والثقافي من خلال التشجيع والتحفيز على القراءة دون تحديد المحتوى والكم المقروء، بحيث تزرع شجرة مقابل قراءة 100 صفحة، مما خلق توازنًا فكريًّا وبيئيًّا لدى المشتركين؛ فكما تُستهلك طباعة الكتب نسبة كبيرة من الرقعة الخضراء يقابل قراءتها إعادة زراعتها.
أهمية الفعالية
نوّهت دينا يوسف، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، إلى أهمية الفعالية في إلهام المجتمع العربي، وعمق أثرها على المشتركين، حيث أشارت إلى أن ماراثون اقرأ ببساطة فكرته وثقل مغزاها قد أتى بشكل يألفه المشترك؛ ليشجعه على القراءة في طابع غير تقليدي.
مضيفة: ((قد وجدنا مبادرة مركز إثراء بالمملكة العربية السعودية أتت متناسبة مع دور مكتبة الإسكندرية الرائد إقليميًّا بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، حيث تضع العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها)). أوضح طارق الخواجي، المستشار الثقافي بمركز إثراء، أن الماراثون توسّع عربيًّا عطفًا على التوسع العربي لمسابقة اقرأ، وهي التي تمثل حجر الزاوية لبرنامج إثراء القراءة، وذلك منذ الدورة الثانية، حيث كان الماراثون السابق موزَّعًا على مكتبات المملكة في الرياض وتبوك، موضحًا ((رأينا أن يكون الماراثون على نطاق عربي؛ لذا تم اختيار مكتبتي الإسكندرية والوطنية للمملكة المغربية؛ لتكونا ضمن هذا التوسع الذي يطمح إليه برنامج إثراء القراءة، وهو أن يكون عربيًّا بامتياز، وأن التوسع العربي للماراثون يأتي من اعتقادنا الراسخ بأن موضوع القراءة هو رابط مشترك بين الدول العربية)).

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