جدة تتصدر عدد الترددات المؤقتة للفعاليات والتجارب

(MENAFN
- Al Watan) احتلت مدينة جدة المركز الأول في عدد الترددات المؤقتة التي استخدمت للفعاليات والتجارب من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حيث بلغ عدد الترددات المؤقتة 794 ترددا، تلتها منطقة نيوم بـ151 ترددا، والرياض 393 ترددا، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 50 ترددا، والعلا 31 ترددا، مكة المكرمة 15 ترددا، مواقع اخرى 5 ترددات، حيث بلغ إجمالي الجهات الحاصلة على التردد المؤقت 17 جهة وإجمالي الترددات 1439، وذلك خلال عام 2023.
التراخيص
بلغ إجمالي عدد الرخص الممنوحة لأنواع معينة من الخدمات المستخدمة للطيف الترددي 27069 ترخيصا خلال 2023، وتصدرت الخدمات الثابتة التراخيص وبلغ عددها 26988 ترخيصا، تلتها الخدمات المتنقلة 49 ترخيصا، الخدمات الإذاعية 23 ترخيصا، الخدمات الساتلية 9 خدمات، والتراخيص الأخرى.
أحدث التقنيات
سجل عدد الرخص التي تم إصدارها (جوية، بحرية، هواة 4926 ترخيصا، وعدد الرخص التي تم تحديثها (جوية، بحرية، هواة) 2991 ترخيصا، وعدد الترددات التي خصصت للجهات المدنية والشركات 33 ترددا، عدد الترددات التي تم تخصيصها لخدمات البث الإذاعي 47 ترددا، عدد الوصلات الثابتة التي سيتم إعادة تخصيصها بناء على خطة الإخلاء 640 وصلة، عدد الوصلات الثابتة التي تم إلغاؤها 8016 وصلة.
وعملت الهيئة خلال 2022 على مواكبة أحدث التقنيات في شبكات الاتصالات وتمكينها؛ حيث ساهم ذلك في تفعيل 14.9 مليون جهاز خدمة اتصال عالي الجودة عبر تقنية الجيل الرابع للأجهزة الداعمة في المملكة، وبلغت نسبة تغطية الجيل الخامس 53%، وبلغ عدد الأجهزة المتصلة بالجيل الخامس 5.2 مليون جهاز، تغطية المناطق الحضرية في المملكة بتقنية إنترنت الأشياء بنسبة 98%.
أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى دعم مخرجات البحث والابتكار المحلية في مجال التقنيات الراديوية من خلال الفريق الاستشاري للطيف الترددي، ويهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات البحثية في المملكة للاستفادة من خبرات هذه الجهات في عملية اتخاذ القرارات، وتعزيز دور المملكة الريادي في تمكين التقنيات اللاسلكية الناشئة، وتنظيم استخدام الطيف الترددي في المملكة بناء على الدراسات والأبحاث الراديوية، وتعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي في المملكة، وتعزيز مكانة المملكة دوليا عبر استخدام مخرجات هذه الدراسات كمساهمات لدعم موقف المملكة في الجانب الدولي.
مبادرات
عقد مزاد الطيف الترددي للشبكات غير الأرضية في النطاق الترددي 2100 ميجاهرتز
تمكين أسلوب المتاجرة بالطيف الترددي من خلال إصدار وثيقة تنظيمات الأسواق الثانوية للطيف الترددي
رفع التنافسية في سوق خدمات الاتصالات وتنظيم أسعار خدمات البيع بالجملة
إطلاق الخدمات تجاريا من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية
إطلاق أول دليل للمنتجات التقنية المحلية
اطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة
إطلاق مبادرة اعرف مرخصك
تعريف وتنفيذ منهجية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني القطاعية
عقد التجربة الحية الأولى عالميا لنظام التنسيق الآلي للترددات ASF لتمكين التقنيات WIF
توسيع مبادرة المجموعات الاستشارية لتضم الجهات الداعمة وكبار مستخدمي التقنية
إطـــلاق الهيكـلية المحدثة للتراخيص وإضافة خدمات جديدة
مبادرة دعم تنافسية المنتج السعودي التقني
إطلاق نظام التراخيص الإلكتروني الشامل
إطلاق مبادرة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية
تفعيل خدمة الاتصال عالي الجودة عبر تقنية الجيل الرابع
إجراء تجربة المنصات عالية الارتفاع باستخدام تقنية الجيل الخامس
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