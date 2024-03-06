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جدة تتصدر عدد الترددات المؤقتة للفعاليات والتجارب

3/6/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Al Watan) احتلت مدينة جدة المركز الأول في عدد الترددات المؤقتة التي استخدمت للفعاليات والتجارب من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حيث بلغ عدد الترددات المؤقتة 794 ترددا، تلتها منطقة نيوم بـ151 ترددا، والرياض 393 ترددا، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 50 ترددا، والعلا 31 ترددا، مكة المكرمة 15 ترددا، مواقع اخرى 5 ترددات، حيث بلغ إجمالي الجهات الحاصلة على التردد المؤقت 17 جهة وإجمالي الترددات 1439، وذلك خلال عام 2023.
التراخيص
بلغ إجمالي عدد الرخص الممنوحة لأنواع معينة من الخدمات المستخدمة للطيف الترددي 27069 ترخيصا خلال 2023، وتصدرت الخدمات الثابتة التراخيص وبلغ عددها 26988 ترخيصا، تلتها الخدمات المتنقلة 49 ترخيصا، الخدمات الإذاعية 23 ترخيصا، الخدمات الساتلية 9 خدمات، والتراخيص الأخرى.
أحدث التقنيات
سجل عدد الرخص التي تم إصدارها (جوية، بحرية، هواة 4926 ترخيصا، وعدد الرخص التي تم تحديثها (جوية، بحرية، هواة) 2991 ترخيصا، وعدد الترددات التي خصصت للجهات المدنية والشركات 33 ترددا، عدد الترددات التي تم تخصيصها لخدمات البث الإذاعي 47 ترددا، عدد الوصلات الثابتة التي سيتم إعادة تخصيصها بناء على خطة الإخلاء 640 وصلة، عدد الوصلات الثابتة التي تم إلغاؤها 8016 وصلة.
وعملت الهيئة خلال 2022 على مواكبة أحدث التقنيات في شبكات الاتصالات وتمكينها؛ حيث ساهم ذلك في تفعيل 14.9 مليون جهاز خدمة اتصال عالي الجودة عبر تقنية الجيل الرابع للأجهزة الداعمة في المملكة، وبلغت نسبة تغطية الجيل الخامس 53%، وبلغ عدد الأجهزة المتصلة بالجيل الخامس 5.2 مليون جهاز، تغطية المناطق الحضرية في المملكة بتقنية إنترنت الأشياء بنسبة 98%.
أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى دعم مخرجات البحث والابتكار المحلية في مجال التقنيات الراديوية من خلال الفريق الاستشاري للطيف الترددي، ويهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات البحثية في المملكة للاستفادة من خبرات هذه الجهات في عملية اتخاذ القرارات، وتعزيز دور المملكة الريادي في تمكين التقنيات اللاسلكية الناشئة، وتنظيم استخدام الطيف الترددي في المملكة بناء على الدراسات والأبحاث الراديوية، وتعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي في المملكة، وتعزيز مكانة المملكة دوليا عبر استخدام مخرجات هذه الدراسات كمساهمات لدعم موقف المملكة في الجانب الدولي.
مبادرات
عقد مزاد الطيف الترددي للشبكات غير الأرضية في النطاق الترددي 2100 ميجاهرتز
تمكين أسلوب المتاجرة بالطيف الترددي من خلال إصدار وثيقة تنظيمات الأسواق الثانوية للطيف الترددي
رفع التنافسية في سوق خدمات الاتصالات وتنظيم أسعار خدمات البيع بالجملة
إطلاق الخدمات تجاريا من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية
إطلاق أول دليل للمنتجات التقنية المحلية
اطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة
إطلاق مبادرة اعرف مرخصك
تعريف وتنفيذ منهجية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني القطاعية
عقد التجربة الحية الأولى عالميا لنظام التنسيق الآلي للترددات ASF لتمكين التقنيات WIF
توسيع مبادرة المجموعات الاستشارية لتضم الجهات الداعمة وكبار مستخدمي التقنية
إطـــلاق الهيكـلية المحدثة للتراخيص وإضافة خدمات جديدة
مبادرة دعم تنافسية المنتج السعودي التقني
إطلاق نظام التراخيص الإلكتروني الشامل
إطلاق مبادرة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية
تفعيل خدمة الاتصال عالي الجودة عبر تقنية الجيل الرابع
إجراء تجربة المنصات عالية الارتفاع باستخدام تقنية الجيل الخامس

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