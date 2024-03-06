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دعم البرامج المجتمعية للمتعافين من الإدمان

3/6/2024 2:37:16 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس مجلس إدارة اللجنة التنسيقية لجمعيات الوقاية والعلاج من الإدمان بالمملكة مبارك الحارثي عن إشراف اللجنة على 23 جمعية مختصة بهذا المجال، موزعة بمختلف مناطق المملكة، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تقوم به بهدف الحد من انتشار المخدرات وتنسيق الجهود بين الجمعيات والجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة هذه الآفة التي تهدد المجتمع، إضافة إلى المساهمة في برامج توعية الأفراد بأضرار المخدرات صحيا واجتماعيا واقتصاديا.
جاء ذلك خلال توقيع اللجنة أول مذكرة تعاون منذ تأسيسها مع القطاع الخاص ممثلا في مؤسسة أوامر للخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، والشريك الإستراتيجي شركة أبشر للعلاقات يمثلها الرئيس التنفيذي محمد الداود، وحيث تتضمن الاتفاقية تخصيص نسبة من أرباح الشركة للجنة وتقديم الخدمات لها بما يساهم برعاية وتأهيل المتعافين ودعم مستهدفات البرامج المجتمعية التي تقوم بها اللجنة.
وأكد الحارثي حرص اللجنة على تمكين الجمعيات التي تعنى بمكافحة المخدرات، إلى جانب تقديم الدعم لها لتوفير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من إدمان المخدرات وإتاحة البرامج العلاجية والتأهيلية وتطويرها، إضافةً لدعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة المخدرات، مبينا أن أحد أهم الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها في هذا العام هو التمكين والمتابعة للجمعيات الخيرية لتحقيق أهدافها التوعوية والتأهيلية لرعاية المتعافين وأسرهم.
وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة أوامر للخدمات اللوجستية سلطان الشمراني إلى أهمية اتفاقية التعاون المبرمة مع اللجنة التنسيقية لجمعيات الوقاية والعلاج من الإدمان، حيث سيكون لهذه الاتفاقية دور بارز في دعم ورعاية المتعافين وتوعية وتثقيف المجتمع عن أضرار المخدرات، موضحا أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص المؤسسة على تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية لخدمة الفرد والمجتمع، وأضاف أن الاتفاقية تضمنت الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين وتقديم ودعم مالي ثابت شهرياً من أرباح مؤسسة أوامر للخدمات اللوجستية للجنة، كما تضمنت تقديم المؤسسة كافة أوجه الدعم والرعاية للبرامج التي تقوم بها اللجنة.

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