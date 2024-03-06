سعودي الأول خليجيا في التأليف المسرحي

(MENAFN
- Al Watan) حقق المؤلف ((المسرحي)) السعودي، عضو فرقة المسرح في فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الأحساء أحمد آل بن حمضة، المركز الأول في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي 2024، عن فرع النصوص المسرحية للكبار في دورتها الحالية، والبالغ قيمتها 100 ألف درهم إماراتي، وتهدف إلى دعم التأليف المسرحي في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المزمع التكريم خلال الدورة الـ33 من أيام الشرقية المسرحية في 2 مارس المقبل.
أبان آل بن حمضة، أن مشاركته الفائزة في الجائزة تمثلت في نص مسرحية، حملت عنوان: ((شهريار))، تدور أحداثها حول الأحداث، التي تجري ما بعد الألف ليلة وليلة من نهاية ما روته شهرزاد بحسب كتاب ألف ليلة وليلة، وذلك عندما يقرر شهريار حرق كتاب ألف ليلة وليلة، ومنع تداوله بين الناس، وكيفية تأثير ذلك على الناس وطريقة تقبلهم لمثل هذا القرار، موضحًا أن من بين اشتراطات الجائزة، أن يكون المشارك من مواطني دول الخليج، واستخدام اللغة العربية الفصحى إلا للحالات التي يستدعيها البناء الدرامي لطبيعة العمل المسرحي، ويعالج النص البيئة والتراث والتاريخ المحلي والشأن الاجتماعي. وموضع النص متفرد وجديد في موضوعاته، مستوفٍ لشروط الإنتاج، ومراعٍ للعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والأعراف، ولم يسبق للنص النشر، أو المشاركة في مسابقات أخرى.
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