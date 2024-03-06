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سعودي الأول خليجيا في التأليف المسرحي

3/6/2024 2:37:16 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق المؤلف ((المسرحي)) السعودي، عضو فرقة المسرح في فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الأحساء أحمد آل بن حمضة، المركز الأول في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي 2024، عن فرع النصوص المسرحية للكبار في دورتها الحالية، والبالغ قيمتها 100 ألف درهم إماراتي، وتهدف إلى دعم التأليف المسرحي في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المزمع التكريم خلال الدورة الـ33 من أيام الشرقية المسرحية في 2 مارس المقبل.
أبان آل بن حمضة، أن مشاركته الفائزة في الجائزة تمثلت في نص مسرحية، حملت عنوان: ((شهريار))، تدور أحداثها حول الأحداث، التي تجري ما بعد الألف ليلة وليلة من نهاية ما روته شهرزاد بحسب كتاب ألف ليلة وليلة، وذلك عندما يقرر شهريار حرق كتاب ألف ليلة وليلة، ومنع تداوله بين الناس، وكيفية تأثير ذلك على الناس وطريقة تقبلهم لمثل هذا القرار، موضحًا أن من بين اشتراطات الجائزة، أن يكون المشارك من مواطني دول الخليج، واستخدام اللغة العربية الفصحى إلا للحالات التي يستدعيها البناء الدرامي لطبيعة العمل المسرحي، ويعالج النص البيئة والتراث والتاريخ المحلي والشأن الاجتماعي. وموضع النص متفرد وجديد في موضوعاته، مستوفٍ لشروط الإنتاج، ومراعٍ للعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والأعراف، ولم يسبق للنص النشر، أو المشاركة في مسابقات أخرى.

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