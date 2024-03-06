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موسيقى رمضان - جريدة الوطن السعودية

3/6/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تسافر الأرواح شوقاً وحنيناً يحكي لنا موسيقى رمضان الخالدة في مخيلة المكان وإن تباعد به الزمان..تلك الموسيقى القاطنة في ذاكرة كل طفلٍ يسكننا تهرعُ تلك الموسيقى عبثاً تحاول أن تعيد إختزلات طلقات النيران الحمراء بمقدمِ شهر رمضان المبارك فانوس خالتي العتيق,وأقدام أبي النحيلتين سيراً في جوف الظلام.. القطط الهاربة خوفاً من مساريب السائرين ، موسيقى رمضان السامرون حول موقد حكواتي قريتنا الذي بات هزيلاً فقد هجر دكانه, وحكاياته وضحكاته وبات الحلقة الأضعف في قريتي ، موسيقى رمضان رائحة الجدات يرتقن فينا عادات الماضي الأصيلة ، موسيقى رمضان الروح التي تهاجر إليها كل الأرواح كي تملأ الفضاءات بالوجوه وإن غادرت عن عيوننا الباقية في قلوبنا موسيقى رمضان تنصت لأصوات المؤذنين كي تمنحنا لذة الدعوات الخاشعات مغرب أول أيام شهررمضان ثنائية الكيمياء التي فقدت بريقها منذ رحيل مؤذننا عليه رحمات الله ، ولكنها مازالت تستعيده في كل الأماكنة والأزمنة فلا رمضان دون مؤذننا " ابن شينان " دون صوته الذي يكسونا سنوات من الإبتهالات ..موسيقى رمضان تلفاز صغير وقد أجتمعت عليه تلك الأسرة تشاهد شهر رمضان تتناول إفطاراً شعبياً شهيـاً..بالقرب منّا صوت أم حديجان - لجدة القرية الكفيفة - يسابق برنامج على مائدة الإفطار والشيخ علي الطنطاوي رمضان ,وصلوات التراويح وقداسات الحناجر بصوت حسين نجار..موسيقى رمضان تتجلى في فوازير رمضان للكبارهذه الموسيقى التي لاتعترف إلا بالدموع..وأسألوا من أستطعمها وعاش كل تفاصيلها السعيدة والحزينة..موسيقى رمضان العم مشقاص,وبابا فرحان وفوازير رمضان للصغار وخالتي قماشة، وجحا وأبو دلامة وأشعب الطفيلي موسيقى رمضان سنحات العابرين وقد أجتمعوا في مسجدٍ صغير يحنو على صوت الجد وهو يتلو لثغةً " أهدنا الصراط المستقيم " موسيقى رمضان تجتمع في روح واحدة وجسد واحد على حصير من بقايا إنسانية ويهرعون سريعاً ويكرعون مِاء يطفي لهيب يوم حارق أطباق القرية لا تكاد تهدأ من الترحال بين تلك البيوت والأقدام التي لا تعرف الوقوف إلا عند الغروب تبقى موسيقى رمضان لحناً نجترٌه حين تطول بنا مسافات البعد ولم نجدك وفي ضبابيات الوقت العصيب سألقي عليك لحاف جدي وتراتيل أمي وصوفيّة جدتي ووجه أبي وأصوات أخوتي وخواتي .
ومضة :
موسيقى رمضان سأحكي لكل الأجيال بأنك الرواية التي لا تشيخ،وإن تقادمت بها السنوات .

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